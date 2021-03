Desde las grandes cadenas hasta las pequeñas. Muchas empresas han tenido que probar el sabor amargo de la pandemia, incluso las marcas de postres como Claudia Cupcake.

A la empresa - con 12 años en el mercado- la crisis sanitaria no le dejó más salida que replegarse y cerrar las tiendas que tenía en cuatro centros comerciales para refugiarse exclusivamente en el delivery y en ponerle aún más foco al abastecimiento de las cadenas de supermercados Wong y Metro, con las que mantienen una relación de nueve años.

“La alianza con Wong y Metro es lo que nos ha podido mantener en todo este tiempo, ya que el abastecimiento a estas cadenas fue lo primero que reactivamos conforme se fueron levantando las restricciones durante el 2020, incluso tuvimos picos importantes en el consumo. Pero no fue así en los ‘malls’”, precisa su dueña y fundadora, Claudia Salazar.

Explica que mantener las tiendas abiertas ya no era viable, las ventas no eran las suficientes para cubrir los costos de operación, si bien lograron negociar los alquileres con casi todos y siguieron remando, hubo un momento en que ya no pudieron más.

El primer local en cerrar fue el de Real Plaza Salaverry, seguido por Larcomar, Plaza San Miguel y el Jockey Plaza, este último operó hasta enero del 2021; no obstante, la cuarentena para mitigar la segunda ola del COVID-19 fue la estocada final.

Revela que, a la fecha, mantiene una deuda importante con el operador de Plaza San Miguel en materia de alquileres, ya que este pretende cobrarle por los 4.5 meses que no operó la marca. “Esperamos poder negociar y llegar a un punto medio”, refiere.

Detalla que el costo de operar un mes en este ‘mall’ ascendía a S/ 24,000, de los cuales S/ 16,000 se iba al concepto de alquiler como tal y los S/ 8,000 restantes en gastos de promoción y publicidad, entre otros.

Alianza con Anelare

La orientación hacia el consumidor final a través del canal online ha llevado a que la carta de Claudia Cupcakes se amplíe, incluyendo postres tradicionales y fáciles de compartir como el pye de limón, de manzana, alfajores, entre otros que apelan a un consumo más familiar.

Esta diversificación ha hecho que su taller de producción en San Miguel le quede chico y propicie una alianza con la marca de helados artesanales Anelare, que permitirá compartir el alquiler de un nuevo punto de distribución en San Miguel desde fines de marzo.

“La alianza da pie a muchas oportunidades -más allá de compartir el local y, probablemente, el delivery- como la de sumar fuerzas y ofrecer una propuesta más completa. No en vano, lanzaremos un pye de manzana con helado de vainilla”, adelanta.

Cabe precisar, que la firma tiene una flota propia para el reparto en Wong y Metro y también ha logrado cubrir una parte del delivery al consumidor directo, aunque están analizando la posibilidad de ampliarlo (sumando motos) para reducir la brecha del consumo inmediato. “Muchos clientes prefieren que sus pedidos los entreguemos directamente y no a través de los aplicativos, este es el siguiente paso que tenemos que resolver”, dice.

Otra tarea pendiente de la marca es lanzar su tienda virtual este año, lo cual espera hacerlo en dos meses más.

Finalmente, acota que como parte de sus acciones de marketing también apostaron por la integración con los diseñadores Fito Espinosa, quien diseñó su lata del panetón de Navidad, y con Elliot Tupac, que fue su aliado para plasmar la frase “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” en sus box de delivery para este año.

