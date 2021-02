Un juez federal en Estados Unidos dijo que Citigroup Inc no puede recuperar los US$ 500 millones de su propio dinero que transfirió por error a acreedores del fabricante de cosméticos Revlon Inc .

El juez Jesse Furman, de Manhattan, declaró que las transferencias bancarias en cuestión, realizadas el 11 de agosto del 2020, eran “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”.

El caso se originó en un incidente en el que Citigroup, actuando como agente de préstamos, transfirió US$ 893 millones a los prestamistas de Revlon, aparentemente para liquidar un préstamo cuyo vencimiento es recién en el 2023.

Citigroup tenía la intención de enviar un pago de intereses de US$ 7.8 millones y declaró que había sido un error humano.

Pero, si bien algunos acreedores devolvieron el dinero que les enviaron, 10 administradores de activos se negaron, lo que provocó la demanda de Citigroup para recuperar US$ 501 millones.