Citgo obtendría US$ 11,00 millones si Crystallex busca su venta

La compañía estadounidense de refinación de Venezuela, Citgo Petroleum Corp., podría recaudar hasta US$ 11,000 millones ahora que un juez estadounidense ordenó a su matriz entregarla a una minera de oro canadiense.

Crystallex International Corp. se ganó el derecho de incautar a la empresa matriz de Citgo en un fallo judicial del 9 de agosto. La minera, que libró una batalla legal de varios años para obtener indemnización por la confiscación de una mina de oro por parte de Venezuela, no tiene experiencia en operar refinerías y podría intentar monetizar Citgo vendiéndola o lanzando una oferta pública inicial (OPI).

Encontrar un comprador con presencia nacional sería difícil porque las refinerías como Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. y Motiva Enterprises LLC probablemente se resistirían al escrutinio antimonopolio, dijo Fernando Valle, analista de Bloomberg Intelligence. Las tres refinerías de Citgo y su red de ductos y otras instalaciones hacen que tenga un valor cercano a US$ 11,000 millones, dijo.

"La lista de postores potenciales estaría bastante llena", dijo Stephen Goltz, analista de S&P Global Inc.

PDVSA apela

La estatal Petróleos de Venezuela SA, la propietaria de la matriz de Citgo, apeló la decisión del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, según un documento.

Valero y Motiva no respondieron de inmediato a mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios. Los representantes de Citgo y Marathon declinaron comentar al respecto.

Goltz estimó el valor de Citgo en alrededor de US$ 6,000 millones, incluyendo aproximadamente US$ 2,500 millones de deuda. "Hay perspectivas tan diferentes que influyen en los activos", dijo.

Recientemente, en el 2016, PDVSA calculó el valor de Citgo Holding Inc., la empresa matriz, en US$ 8,300 millones. En ese momento, el economista Francisco Rodríguez de Torino Capital se burló y dijo que el valor real estaba más cerca de US$ 4,800 millones.

Los refinadores en Estados Unidos están atravesando un período de sólidos resultados gracias al boom del shale en Estados Unidos, que les está dando acceso a abundantes suministros de crudo con un descuento respecto de los precios mundiales.

Y el par de plantas de procesamiento de combustible en la costa del Golfo de Citgo podría ser particularmente atractivo para otras refinerías tanto dentro como fuera de Estados Unidos, dijo Goltz.

"La mejor manera de preservar el valor sería con una OPI de Citgo", dijo Valle desde Nueva York. "Si yo fuera Crystallex, estaría hablando con los bancos para ver la posibilidad de una oferta pública inicial en este momento".