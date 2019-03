Citgo contempla solicitar préstamo de US$ 1,200 millones

Citgo Petroleum Corp. busca obtener un préstamo de US$ 1,200 millones para financiar sus operaciones diarias, debido a que las sanciones de Estados Unidos paralizan a su empresa matriz, el gigante estatal Petróleos de Venezuela SA.

La refinería con sede en Houston contrató a Houlihan Lokey para encontrar prestamistas que la ayuden a refinanciar las líneas de crédito que vencen este año, según una presentación vista por Bloomberg. El acuerdo se lanzó esta semana y se espera su cierre para el 22 de marzo, según la presentación, entregada a los inversores por Curtis Rowe, vicepresidente de finanzas de Citgo.

El préstamo B a cinco años puede pagar un cupón de entre 4.5 y 5.5 puntos porcentuales sobre la tasa Libor y podría emitirse a 99 centavos por dólar, según la presentación. Las ganancias se utilizarán para los "requisitos generales de capital de trabajo" y para "proporcionar liquidez continua", indican las diapositivas.

Citgo ha estado contactando a administradores de activos alternativos e inversionistas existentes para el nuevo financiamiento, dijeron personas con conocimiento del asunto. El préstamo reemplazaría un giro garantizado de US$ 900 millones y una facilidad de cuentas por cobrar, según la presentación.

Houlihan Lokey, Citgo y el Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pago de PDVSA

Petróleos de Venezuela, o PDVSA, debe realizar un próximo pago de intereses cercano a US$ 70 millones que vencen el próximo mes por sus bonos 2020. Dichos pagarés están respaldados por una participación en Citgo.

La falta de pago puede ser catastrófica para PDVSA y puede llevar a los tenedores de bonos y otros acreedores a intentar apoderarse de los activos de Citgo. La presentación no menciona los pagarés de PDVSA y las sanciones en Estados Unidos actualmente impiden que Citgo pague dividendos a PDVSA.

Una nueva junta directiva de Citgo nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha considerado usar una cuenta de garantía que puede retener hasta US$ 560 millones para pagar el bono de PDVSA al 2020.

No está claro cómo Guaidó –respaldado por EE.UU.–, la legislatura venezolana o el presidente Nicolás Maduro están involucrados en el nuevo préstamo de Citgo.El bono PDVSA 2020 es la única garantía de deuda de Venezuela que no ha caído en incumplimiento, ya que el régimen de Maduro priorizó los pagos para asegurarse de no perder la garantía, una participación del 50.1% en Citgo Holding Inc.

Debido a que los bonos están respaldados por activos y Venezuela los ha seguido pagando, se cotizan a 94 centavos por dólar, en comparación con un precio promedio para la deuda de Venezuela y PDVSA de alrededor de 30 centavos.

Después de que Maduro juró su nuevo mandato el 10 de enero, Guaidó emergió para hacer valer su reclamo a la presidencia citando artículos en la Constitución. Desde entonces, Venezuela ha tenido dos presidentes y Guaidó nombró sus propios consejos para la petrolera estatal PDVSA y para Citgo.

A pesar de no tener control físico sobre los activos de PDVSA en Venezuela, dado que el gobierno estadounidense lo ha reconocido como el legítimo líder del país sudamericano, Guaidó podría recibir sentencias favorables a las acciones presentadas ante los tribunales de EE.UU.