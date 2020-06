Cirque du Soleil Entertainment Group dijo el lunes que solicitó protección bajo la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas (CCAA, por su sigla en inglés), debido a que la pandemia de COVID-19 obligó al famoso circo a cancelar shows y despedir artistas.

La compañía de entretenimiento canadiense dijo que presentó un acuerdo con sus actuales accionistas, incluidos TPG Capital, Fosun International Ltd y Caisse de depot et placement du Québec, bajo el cual el grupo asumirá los pasivos de Cirque du Soleil e invertirá US$ 300 millones.

Como parte de la inversión, el cuerpo gubernamental Investissement Québec proporcionará US$ 200 millones en financiamiento de deuda.

“Con cero ingresos desde el cierre forzado de todos nuestros shows debido al COVID-19, la gerencia tuvo que actuar decisivamente para proteger el futuro de la compañía”, dijo su presidente ejecutivo, Daniel Lamarre.

La compañía despidió en marzo a más de 4,000 personas, o el 95% de su fuerza laboral, y suspendió temporalmente sus shows en Las Vegas, una de sus áreas más prominentes.

La CCAA es una ley federal canadiense que permite a grandes corporaciones reestructurar sus finanzas y evitar la bancarrota, mientras permite a los acreedores recibir alguna forma de pago por los montos adeudados.

La solicitud CCAA del Cirque du Soleil será atendida el martes por el Tribunal Superior de Quebec.