Primero fue CineStar y Movie Time; este jueves es el turno de Cineplanet y Cinemark de reabrir sus salas, tras una espera de casi 16 meses, y en donde el término ganancia está muy lejos de alcanzarse. Pero si bien la expectativa es grande, algunos complejos ya no abrirán y otros podrían seguir ese camino.

Cabe precisar que el anuncio de reapertura de los cines del GrupoStar en su momento, como ahora de Cineplanet y Cinemark fue a través de sus redes sociales, sin embargo, UVK no ha informado si optará por volver a reabrir sus complejos.

Lo cierto es que si los cines abren no es porque la situación para operar haya mejorado, dice una fuente del sector, sino porque existían muchas obligaciones por cumplir, tanto con la fuerza laboral como con sus acreedores.

“Si al día, por dar un ejemplo, la pérdida es de S/ 10, hoy esperamos que al abrir sea (la pérdida) de menos de S/ 5. Los números que se reportan con una apertura, sin venta de alimentos, no son buenos”, dijo la fuente.

Ya en otras ocasiones, las empresas del sector han señalado que solo la entrada en Perú cuenta con el ticket más bajo de la región: S/ 10, del cual solo se quedan con S/ 3.60 ya que un 28% se destina al pago de impuestos y a los municipios; otra parte se va al distribuidor.

En el camino, si bien la idea es que las cadenas reabran todas las salas, unas dos no volverán a operar. Si bien no se quiso revelar cuál de las marcas sufrirá estas dos perdidas, dijeron que este camino al cierre podría seguir dándose en los siguientes meses. “Lo que hoy se apuesta es solo perder menos dinero”, indicaron.

“El menor aforo, sumado a que no se pueden consumir alimentos, va a generar que vaya menos gente porque muchos viven la experiencia, que viene de la mano con el consumo de la “canchita”. Pero no es bueno que el nuevo gobierno vea los cines cerrados y por eso decidieron abrir, pero si la situación empeora en cuanto a resultados, pasará lo mismo que con esos complejos que no abrirán”, sostuvo la fuente.

A esto se suman los nuevos proyectos que estaban en cartera, los cuales podrían ya no ejecutarse ante un contexto difícil.

Aun así, esperan sentarse a conversar con las entidades correspondientes y representantes del nuevo gobierno para que se permita el consumo de alimentos.

Estrategias

Para evitar que las pérdidas a las que se enfrentan los cines sean mayores, se analizan diversas alternativas como promociones o descuentos con el fin de permitir que el público, en base al aforo permitido, vuelva a las salas.

“En el camino vamos a explorar todas las opciones que se presentan porque tenemos un aforo y funciones recortadas. Además tenemos que renegociar condiciones con acreedores”, sostuvieron fuentes del sector.

El otro aspecto son las funciones, ya que la última debe terminar antes de las 10 y 30 de la noche, considerando que se debe dejar el cine limpio, hacer el cierre y que los trabajadores puedan retornar a su casa antes de las 11 de la noche.

Por ello, sumado a posibles promociones puede verse el hacer funciones previas a las horas establecidas de manera tradicional, mencionaron.