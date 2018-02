Ir al cine con alimentos: ¿Perú es el único país donde se permite esto?

Con la decisión de Indecopi de prohibir a Cinemark y Cineplanet que impidan a sus clientes el ingreso con alimentos a las salas de cine, el acto de comprar los productos dentro del establecimiento se volverá una leyenda para quienes así lo deseen.

La propia Secretaria Técnica de la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, Liliana Cerrón, explicó a Gestión que la medida podría extenderse hacia otros sectores. Sin embargo, Perú no es el único país donde esto se aplica.

Entre los países donde se penaliza a las empresas por prohibir la entrada a espectadores que llevaban comida de fuera, está Argentina, España, Chile, Brasil y Bolivia.

¿Ir al cine es en realidad ir a la tienda de dulces? "Los propietarios bromean acerca de estar en el negocio de los caramelos", dijo a CNN Money Howard Edelman, propietario de Movieland Cinemas, una cadena independiente de cines en el área de Long Island, Nueva York.

Varias cadenas de cine en Argentina, pese a estar restringido que se impida al consumidor ingresar con alimentos, estas prohiben el ingreso de alimentos adquiridos en la calle.

Una situación parecida se vive en Chile y Brasil, donde las normas garantizan que los usuarios son libres de llevar sus propias golosinas, pero existen cadenas que no la obedecen.

En España, la excepción es Barcelona. En las demás, los cines que obligan a sus clientes a consumir solo los alimentos que venden adentro incumplen el Reglamento General de la admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En España, existen establecimientos donde se puede negar la entrada con comidas y bebidas cuando esté prohibido consumirlas en el interior, pero este no es el caso de las salas de cine. Si en los cines no se pudiera comer ni beber, no se permitiría la entrada con estos productos, pero tampoco se vendería en su interior, según un informe de la Cadena SER.

En Bolivia también se penaliza a cadenas de cine que prohiben el ingreso de clientes con alimentos, pero no todos los los alimentos estaban permitidos. “Las salas de cine, de acuerdo a sus reglamentos, van a limitar el ingreso de alimentos que puedan molestar al resto de los espectadores y que puedan ensuciar el lugar irremediablemente”, señaló Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa del Consumidor, según cita RPP Noticias.

La cadena Cinemark, que apelará la resolución de Indecopi ante el Poder Judicial - a diferencia de Cineplanet que ha pedido reunirse con los funcionarios Indecopi -, ha argumentado que la confitería es parte de la experiencia del cine.

Añadió que entre sus costos, se encuentran altas rentas y alquileres por encontrarse en centros comerciales muy grandes-, con costos administrativos de limpieza, administración, proyección, tecnología, “que no son nada baratos”.

De esta manera, la venta de alimentos compensa el bajo precio de las entradas, que cubre generalmente el pago a distribuidoras de películas y los gastos operativos.



[ Ver VIDEO: Ingreso al cine con alimentos en debate ]