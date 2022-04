El mercado de oficinas subprime, que incluye a las del tipo B+ y B se prepara para recibir nuevos edificios. Por sus características serían del tipo B+, y dos de ellos, conocidos como boutique, y en conjunto aportarían unos 27,000 metros cuadrados, según el último reporte del sector de Colliers International.

“Este año se estima el ingreso al mercado de poco más de 27,000 metros cuadrados de nuevas oficinas en el segmento B+ y B; esta nueva oferta se ubicará en los submercados Miraflores (boutique), Lince y Barranco (boutique), y corresponden a cinco proyectos que actualmente se encuentran en fase de construcción”, refirió Sandro Vidal, gerente de Investigación de la consultora.

Y, a pesar de que existe una oferta de metros cuadrados aún importante en el mercado -como parte del proceso de recuperación que tanto este segmento como el de oficinas clase A+ y A atraviesan- el ejecutivo no considera que esto impulse la tasa de vacancia que, hoy se ubica en 23%.

Cabe precisar que la vacancia se concentra en los submercados Miraflores (21.3%), Sanhattan (20.5%), San Isidro Golf (13.1%) y Nuevo Este (10.6%), en los que se ubica el 65.5% de las oficinas disponibles en este segmento.

“Podría darse alguna contrariedad o impacto si continúa el proceso de desocupación de las oficinas”, detalla.

Colocaciones

Lo que destacó Sandro Vidal es que este primer trimestre se ha empezado en positivo con más de 17,000 metros cuadrados de colocaciones, lo que augura un buen desempeño.

“Este nivel de operaciones cercano a los 18,000 metros cuadrados en ese periodo, se debe indicar que la media de esta variable durante el 2021 fue de 20,000 metros cuadrados por trimestre”, detalló.

La perspectiva es que esas cifras se mantengan estables.

Asimismo, la absorción neta del primer trimestre registra -6,412 metros cuadrados de oficinas útiles; este nivel de absorción se debe principalmente al incremento en la desocupación de oficinas de este segmento.

Según refiere el experto, una mayor porción de estas oficinas son ocupadas por propietarios y al ser espacios más pequeños, y en línea con los aforos establecidos, muchas veces el retorno es de la totalidad de trabajadores. “Son pequeñas empresas o profesionales independientes y por ello pueden tener a su grupo completo”, agregó.

Tarifas

En cuanto a tarifas, Sandro Vidal proyecta que estas se mantendrían estables. Al cierre del primer trimestre, el precio promedio de oficinas B+ y B se sitúa en US$ 12.7 por metro cuadrado (USD 12.6 por metro cuadrado al cierre del 2021).

Los rangos de precios promedio se encuentran entre US$ 15.3 por metro cuadrado (submercado San Isidro Golf) y US$ 9.3 por metro cuadrado (submercado La Victoria).

Los precios por categoría de edificio indican que, las oficinas en edificios de clase B+ registran un precio promedio de renta de US$ 13.2 por metro cuadrado con un rango de precios promedio entre US$ 15.5 por metro cuadrado (submercado San Isidro Golf) y US$ 9.6 por metro cuadrado (submercado Surquillo).

Mientras que las oficinas de clase B cierran el primer trimestre del año con un precio promedio de renta de US$ 11.5 por metro cuadrado, llegando a US$ 14.1 por metro cuadrado (submercado San Isidro Golf) y US$ 7 por metro cuadrado (submercado La Victoria).