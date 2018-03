Cigna Corp. acordó la adquisición de Express Scripts Holding Co. por US$ 54,000 millones en efectivo y acciones, otro paso hacia la consolidación entre las aseguradoras de salud de Estados Unidos y las compañías que administran los beneficios de medicamentos para los pacientes.

El precio incluye US$ 48.75 en efectivo y 0.2434 acciones de la compañía combinada por acción de Express Scripts, informaron las compañías el jueves en un comunicado. Los términos representan una prima de aproximadamente 31% sobre el precio de cierre de Express Scripts el miércoles, según el comunicado.

La adquisición representa un cambio radical en la industria que administra planes de medicamentos con receta para aseguradoras y empleadores, negocia precios con las farmacéuticas y, en ocasiones, entrega tratamientos directamente a los pacientes.

Express Scripts, que administra planes que cubren a más de 100 millones de personas, y sus rivales están adoptando tácticas cada vez más agresivas para controlar los costos, negando cada vez más la cobertura de ciertos medicamentos o exigiendo elevados copagos para tratamientos costosos.

A medida que se han intensificado las protestas por los altos precios de los medicamentos en los últimos años en EE.UU., la industria farmacéutica ha culpado a los administradores de beneficios farmacéuticos por no siempre traspasar a los pacientes los descuentos que negocian.

La Casa Blanca, en un informe reciente, criticó su influencia en el mercado y la poca transparencia de sus contratos.

El valor del acuerdo asciende a US$ 67,00 millones e incluye la asunción de deuda por US$ 15,000 millones y se concreta cuando Express Scripts está a punto de perder su mayor cliente. El año pasado, la aseguradora de salud Anthem Inc. dijo que crearía su propia unidad de administración de beneficios farmacéuticos, luego de haber acusado a Express Scripts de cobrar sobreprecios por miles de millones de dólares.

La pérdida de Anthem después del 2019 ha ejercido presión sobre Express Scripts en medio de la consolidación en la industria de la salud. En diciembre, CVS Health Corp. acordó combinarse con Aetna Inc. en un acuerdo por US$ 67,500 millones que unió la cadena de farmacias más grande de EE.UU. con la tercera mayor aseguradora de salud.

El año pasado, la adquisición planificada de Cigna por parte de Anthem fue bloqueada ante las preocupaciones de que socavaría la competencia, poniendo fin a una batalla de casi dos años para combinar dos de las aseguradoras de salud más grandes de EE.UU.

En noviembre, el máximo ejecutivo de Express Scripts dijo que la compañía estaría abierta a un acuerdo al precio correcto, aunque no estaba buscando uno activamente. "No necesitamos vender para tener mucho éxito en el futuro, pero siempre estamos abiertos a otros que de repente puedan concluir que quieren lo que tenemos", dijo el máximo ejecutivo de Express Scripts, Tim Wentworth, en una entrevista.