Cierre de Toys ‘R’ Us: Estas compañías serán las gran beneficiadas con liquidación de cadena de juguetes

FOTOS | QEPD, Toys R Us. El miércoles, la tienda de juguetes más popular de Estados Unidos informó a los empleados que cerraría (y vendería) sus más de 700 tiendas en EE.UU. El jueves por la mañana, se declaró en liquidación.

En una conferencia telefónica con empleados el miércoles, el CEO David Brandon dijo que la caída se debió en parte a una temporada festiva “devastadora”, en la cual las ventas alcanzaron menos de la mitad de los US$ 600 millones que generalmente esperan.

La compañía arremetió contra sus competidores, diciendo que Walmart, Target y Amazon crearon la "tormenta perfecta" para acabar con la cadena después de recortar los precios de los juguetes durante la temporada navideña.

Toys ‘R’ Us dijo que no podía ofrecer precios tan bajos debido a su dependencia de las ventas de juguetes. En la galería de arriba vea los rivales de Toys ‘R’ Us que ahora están listos para capitalizar con su desaparición del mercado.