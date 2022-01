Uno de los sectores más activos hasta inicios del 2020 fue el de coworking. Sin embargo, tal como se ha visto en el mercado de oficinas, aún la recuperación va de manera lenta. Lo que el 2021 dejó para las oficinas compartidas fue el cierre de sedes y menos stock de metros cuadrados, según un reporte de la consultora Binswanger.

Así, el ingreso de nuevas sedes se redujo considerablemente. Mientras que en el 2018 y 2019 los ingresos superaban los 40,000 metros cuadrados anuales, en el 2020 y 2021 no alcanzaron los 6,000 metros cuadrados por año.

“También registramos un incremento de cierres de sedes. En el 2020, fueron 22, que concentraban 11,300 metros cuadrados, mientras que en el 2021, fueron siete, que sumaron 16,400 metros cuadrados”, dijo Max Medina, jefe de Investigación de la consultora.

Fueron San Isidro (8), Surco (7) y Miraflores (6), los distritos donde más sedes se cerraron en los últimos dos años. “Por ejemplo, en San Isidro, una empresa de coworking dejó un edificio donde ocupaba 12,000 metros cuadrados”, refiere el ejecutivo.

De esta manera, el stock se contrajo en 17%. Lima pasó de contar con 129 mil metros cuadrados de espacios de coworking en el 2019, a 107 mil metros cuadrados en el 2021.

En cuanto a ocupación global promedio, la registrada en el coworking es del 40%. Sin embargo, en los coworkings con perfil corporativo, la ocupación promedio es cercana al 50%, mientras que en los coworking dirigidos a emprendedores y pequeñas empresas, es menor al 30%.

Demanda y tarifas

Las oficinas privadas se mantienen como el servicio preferido. “La mayoría de ocupaciones fueron por oficinas para cinco a 15 personas. Los escritorios flexibles y dedicados, en el contexto actual, fueron menos requeridos”, agrega el ejecutivo.

Ante este contexto, la menor demanda y la alta desocupación se vio reflejada en la reducción de tarifas, que en promedio cayeron en 28%.

“Los precios de las oficinas privadas van desde US$ 80/mes hasta US$ 305/mes. El promedio es de US$ 200/mes para oficinas de menos de 10 personas. Dependiendo del operador, el cobro puede ser en soles”, refiere Medina.

Sin embargo, aunque los metros cuadrados que tienen los coworkings se han reducido en los últimos dos años, siguen siendo un jugador importante en el mercado de oficinas, especialmente en el segmento de clase A.

“Al cierre del 2021, el coworking representa el 6.7% del stock de oficinas de clase A, y el 1.1% del stock de oficinas de clase B”, remarcó.