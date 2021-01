Luego de más de ocho meses de espera, el entretenimiento se volvió a reactivar en el país y con ello parte del ‘core business’ de Chuck E. Cheese’s. La cadena -que ya operaba su división gastronómica con la venta de pizza- desempolvó en diciembre pasado sus máquinas de juego electrónico para atender en sus locales, con un aforo reducido, al público infantil, superando sus expectativas.

“Los niños han estado tanto tiempo confinados que, apenas este servicio empezó a funcionar, recibimos una afluencia muy interesante durante diciembre y este mes”, según Antenor Mauny, su gerente general en Perú.

Afirma que desde el mes pasado han experimentado un incremento de 15% en el ticket de consumo, respecto a diciembre del 2019. “Hoy recibimos un 45% menos de gente en los locales, pero los que van están gastando más”, asegura.

Con este nuevo escenario, señala que las ventas de la franquicia hoy ya están al 50% de lo que vendían en un mes normal prepandemia. “Todavía estamos en un estado de sobreviencia, pero de seguir con este mismo nivel de ventas y con una buena negociación con los malls, el objetivo para este 2021 es llegar a un punto de equilibrio que nos permita no perder dinero, pero tampoco ganar”, enfatiza.

Indica, asimismo, que de empezar el proceso masivo de vacunación este año, probablemente, alteraría los planes y de ser así tratarán de capitalizar ese mayor flujo en los locales, manteniendo los protocolos de seguridad y de sanitización.

Recuerda que ante la crisis sanitaria en 2020 tuvieron que reinventar el negocio de restaurantes y el de celebraciones de cumpleaños, implementando el delivery y los shows virtuales, con lo cual atenuaron las pérdidas del pasado ejercicio.

No obstante, sostiene que las fiestas virtuales no se equiparan al éxito que tenían los shows de cumpleaños en los locales, actividades que aún no pueden reanudar ante la prohibición de las reuniones sociales.

NUEVAS MEDIDAS

En cuanto a las nuevas restricciones del Gobierno, Mauny asegura que estas nuevas reglas de juego para mitigar la segunda ola del COVID-19 también los han impactado.

“La inmovilización de vehículos particulares nos afecta porque la mayoría del público que recibimos va los fines de semana y en especial los domingos. Las ventas del último domingo comparadas con el anterior cayeron en un 50%. No estoy seguro de que esta medida sea coherente”, asevera.

El ejecutivo considera que, definitivamente, estas restricciones repercuten en la recuperación y resiente las ventas.

De otro lado, revela que el negocio que los ha sorprendido gratamente es la venta de pizza por delivery, ya que lejos de caer la demanda al abrir los locales esta se mantuvo.

“Hoy llegamos a los hogares a través de las plataformas como Rappi y Glovo, pero vemos una perspectiva interesante en este canal y por ello queremos potenciarlo. Vamos a evaluar la posibilidad de tener nuestro propio aplicativo o habilitar la web para impulsar el delivery”, adelanta.

Incluso, acota, que podrían entrar en plataformas de retailers que tienen ya desarrolladas categorías de productos precocidos.

EXPANSIÓN

Pese a la coyuntura, la apuesta de expansión de la franquicia continuará. Así, para marzo estiman abrir el local del centro comercial de Real Plaza Puruchuco y en junio próximo el de MallPlaza Comas.

El ejecutivo precisa que están en el proceso de gestión de permisos con Indeci y las municipalidades.

“Afortunadamente los accionistas tienen una visión muy optimista del Perú y los planes de crecimiento no pararán. Este es un mercado con un potencial interesante, con gente joven y con hijos en el rango de edades al que apunta la marca”, detalla.