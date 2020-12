Chrisvic Group solicitó al Gobierno que apruebe el proceso de adjudicación y compra irrevocable de los activos de la empresa Doe Run Perú SRL Liquidación en Marcha, es decir, del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLA) y la Unidad Minera Cobriza (UMC), y que fue iniciado por los acreedores laborales.

Christian Gadea Bicerra, gerente general de Chrisvic Group, afirmó que su empresa firmó un contrato con los acreedores laborales de Doe Run Perú (DRP) constituyendo la asociación en participación Cobreoroya Perú para invertir y repotenciar el CMLA y la UMC. Por los acreedores laborales el contrato está suscrito por sus dos representantes ante la Junta de Acreedores (JA), Luis Castillo Carlos y Eduardo Rojas Ortiz.

Explicó que, en mayo del 2018, los acreedores laborales se adjudicaron el CMLO por US$ 69 millones y la UMC por US$ 70 millones. El monto total de US$ 139 millones es lo que se han comprometido a pagar por ambos activos en beneficio de los trabajadores. Su propuesta excluye los pasivos de DRP.

Representados

En la JA están representados el Estado (35% de participación), Doe Run Cayman (35%) y los acreedores laborales (9.7%). El resto corresponde a los acreedores comerciales que ya no asisten a las sesiones al considerar irrecuperables sus acreencias.

Gadea aseguró que también es del interés de Doe Run Cayman que se apruebe la transacción con Chrisvic Group, pues de darse un proceso de liquidación ordinaria, DRP deberá asumir estos costos; y que la aceptación de la propuesta de Chrisvic Group depende exclusivamente de la decisión del Gobierno, al tener el 35% de participación en la JA.

Subrayó que el 22 de agosto del 2019, el representante del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante la JA, Jaime Chávez Riva Gálvez, quien preside dicha junta, envió una carta a Chrisvic Group en la que señala que “habiendo recibido su oferta de compra quedamos a la espera de que las gestiones financieras que su representada se encuentra realizando culminen con el mayor éxito a fin de concretar ante el Liquidador la transferencia de los activos de DRP en Liquidación”.

Cambio de liquidador

Sin embargo, en setiembre pasado se cambió de liquidador al no haberse ratificado a Carrizales Infraestructura y Servicios Públicos, y se nombró en su reemplazo a Alta Sierra Asesores y Consultores.

Gadea afirmó que el nuevo liquidador, mediante una subasta privada, adjudicó la UMC en favor de China Andes Natural Resources el pasado 29 de octubre “desconociendo y dejando sin efecto de manera injustificada los compromisos relativos” a la compra por parte de Chrisvic Group. Ello, “no obstante haber cumplido nuestra empresa a la fecha con todas las formalidades exigidas para la transferencia de activos en nuestro favor, incluyendo la coordinación de la entrega de los fondos correspondientes”.

Finalmente, dicho proceso de venta, cuya legalidad cuestionó Chrisvic en una carta dirigida al titular del Minem de entonces, Luis Incháustegui Zevallos, no se concretó.

Respaldo financiero

Chrisvic Group envió la semana pasada una carta al actual titular del Minem, Jaime Gálvez, para informarle que ha emitido un cheque de gerencia por US$ 1 millón como garantía por la compra irrevocable, así como cheques por US$ 1.5 millones para los acreedores laborales de la UMC y por US$ 2.5 millones por los del CMLO.

Además, le informa que esta semana abonará la suma de US$ 100 millones para la firma de la minuta y escritura de transferencia para abonar luego el saldo que hubiera.

Interrogado sobre cómo financiará los US$ 11,000 millones que contempla su plan de inversión para repotenciar al CMLA y a la UMC (ver infografía), Gadea aseguró que Chrisvic Group tiene como socios a importantes inversionistas de Emiratos Árabes Unidos y China.

Plazo. Minem informó que DRP se acogerá a la liquidación ordinaria al haberse vencido los plazos, y que mantiene su disposición para que se realice la adjudicación en pago a los trabajadores que lo desean, en el marco legal, lo que se decidirá este miércoles 9.