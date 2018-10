Christie's: Catherine Deneuve vende en enero 300 lotes de vestidos Yves Saint Laurent

La actriz francesa Catherine Deneuve venderá el próximo mes de enero cerca de 300 lotes de vestidos diseñados por el modisto Yves Saint Laurent que había ido acumulando durante años, anunció la casa de subastas Christie's .

La mayor parte datan de los años 1980 y 1990, aunque hay algunos de la década de 1960 y los últimos de los años 2000, explicó una portavoz de Christie's.

No hay conjuntos que utilizó en películas, pero sí en múltiples ceremonias, incluidas algunas del Festival de Cannes.

La mitad de los lotes se pondrán a la venta en una subasta clásica el 24 de enero y la otra mitad podrán comprarse en línea del 23 al 30 de ese mes.

No se ha hecho por el momento una estimación global, pero sí de algunos conjuntos, cuyo precio puede variar entre los 1,000 y los 5,000 euros cada uno (entre US$ 880 y US$ 4,390).

Catherine Deneuve (75 años) ha decidido desprenderse de ellos porque también tiene que ceder su casa de Normandía (noroeste de Francia) donde los guardaba, y lo hace "con melancolía", según la portavoz de la casa de subastas.

Christie's ha previsto exponer el guardarropa de la actriz entre el 19 y el 24 de enero, justo antes de que salgan a la venta, en sus salas de París.

Catherine Deneuve fue una de las musas de Yves Saint Laurent, y entre el modista y la actriz hubo también una relación de amistad.