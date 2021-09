China Three Gorges Corp. está considerando adquirir el negocio mexicano de energía renovable de X-Elio Energy SL, ya que la empresa estatal busca expandir su presencia internacional, según personas familiarizadas con el tema.

La cartera de X-Elio en México, donde tiene alrededor de 535 megavatios de proyectos en operación, podría valorarse en alrededor de US$400 millones en una posible transacción, dijeron las personas.

Las consideraciones están en curso y no se ha tomado una decisión final, y aún podrían surgir otros postores por los activos, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

China Three Gorges no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas en un día festivo en China. Un representante de X-Elio, con sede en Madrid, propiedad de Brookfield Renewable Partners LP y KKR & Co., declinó hacer comentarios.

México ha despertado recientemente el interés de otras compañías eléctricas chinas. El año pasado, State Power Investment Corp. compró Zuma Energía a través de su unidad China Power International Holding, con sede en Hong Kong, por una suma no revelada.

China Three Gorges y X-Elio ya han suscrito otros acuerdos. En el 2020, la energética china compró a X-Elio 13 activos de parques solares españoles con más de 500 megavatios de capacidad. Ese trato fue seguido por la compra de más de 400 megavatios de activos renovables españoles a un grupo de multimillonarios.

China Three Gorges está vendiendo una participación del 25% en su cartera de activos en el extranjero a inversionistas privados, incluidos CNIC Corp. y GIC Pte, por hasta US$ 2,000 millones, informó Bloomberg News en julio. Planea usar parte de los fondos para realizar adquisiciones y expandir su negocio internacional, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento.

Fundada en el 2005, X-Elio cuenta con 25 plantas solares en funcionamiento, según su sitio web. Tiene presencia en 10 países de Europa, Asia, Estados Unidos y México.