China Three Gorges Corp. está explorando una oferta pública inicial (OPI) de su unidad brasileña, ya que el gigante energético chino busca recaudar fondos para la expansión en Latinoamérica, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa estatal china ha mantenido conversaciones con potenciales asesores para prepararse para la posible venta de acciones en São Paulo, que podría recaudar unos US$ 2,000 millones, dijeron las personas. La cotización podría ocurrir tan pronto como a fines de este año, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Una oferta pública inicial podría valorar los activos brasileños de China Three Gorges en alrededor de US$ 8,000 millones, dijeron las personas. Incluso podría alcanzar los US$ 10,000 millones, según una de las personas.

Los planes se encuentran en una etapa inicial y el momento y el tamaño de la venta de acciones aún podrían cambiar, dijeron las personas. La volatilidad del mercado y los resultados de las elecciones generales de Brasil en octubre también podrían influir en cualquier transacción, agregó una de las personas.

Cualquier OPI traerá aire fresco al mercado de ventas iniciales de acciones de Brasil, ya que no ha habido ningún acuerdo en lo que va del año, según datos compilados por Bloomberg. Varias empresas, incluidas Datora Participações e Serviços SA y VIX Logistica SA retiraron sus planes de OPI de São Paulo en febrero debido a la volatilidad del mercado. Con US$ 2,000 millones, la OPI de la unidad brasileña de China Three Gorges podría ser la más grande del país desde la oferta de Rede D’Or Sao Luiz SA en diciembre de 2020.

Brasil es un “país prioritario” en la estrategia de crecimiento internacional de Three Gorges, según el sitio web de la empresa. Desde el 2013, la empresa estatal ha estado invirtiendo en activos de energía limpia en Brasil, que incluyen energía eólica y solar, y se convirtió en el segundo mayor generador de energía privado del país. En el 2016, adquirió los activos brasileños de Duke Energy Corp., que incluían unas 10 centrales hidroeléctricas, por US$ 1,200 millones.

Los ingresos de la OPI podrían ayudar a Three Gorges a recaudar efectivo para futuras inversiones y adquisiciones en Latinoamérica, dijeron las personas. Un representante de Three Gorges no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Three Gorges sigue siendo un negociador activo en los últimos años a pesar del mayor escrutinio sobre la inversión china en el extranjero. A sus múltiples adquisiciones en Europa, América Latina y Medio Oriente, le han seguido planes de venta de intereses minoritarios.

El año pasado, estaba en conversaciones para vender una participación del 25% en su cartera de activos en el extranjero a inversionistas incluidos CNIC Corp. y GIC Pte, en un acuerdo valorado en hasta US$ 2,000 millones, según reportó Bloomberg News. Su filial China Three Gorges Renewables Group Co. recaudó 22,700 millones de yuanes (US$ 3,600 millones) en una oferta pública inicial en Shanghái en junio.