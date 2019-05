China abre una lista de "empresas no fiables" tras el veto de EE.UU. a Huawei El Ministerio de Comercio explicó que serán incluidas en la lista las entidades o personas que "no cumplan las reglas del mercado, se salgan del espíritu de los contratos o impongan un bloqueo a empresas chinas para propósitos no comerciales.

El FMI consideró que los aranceles impuestos por Trump en medio de la guerra comercial con China no generan una ganancia para Estados Unidos. (Foto: AFP) El FMI consideró que los aranceles impuestos por Trump en medio de la guerra comercial con China no generan una ganancia para Estados Unidos. (Foto: AFP)