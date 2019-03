China: 13 firmas quieren cotizar en nueva bolsa tecnológica

Trece compañías buscan ser de las primeras en cotizar en bolsa en el sistema de negociación de China para acciones tecnológicas, un proyecto que se considera clave para profundizar los mercados de capitales de la nación.

Jiangsu Beiren Robot System Co., Ankon Technologies (Wuhan) Co. y Amlogic Shanghai son algunas de las trece firmas que han presentado aplicaciones de oferta pública de venta (OPV), dijo la Bolsa de Valores de Shanghai en su sitio web.

Nueve de las compañías cuyo material de solicitud de OPV ya ha sido revisado a la fecha, tratan de recaudar alrededor de 11,000 millones de yuanes (US$ 1,600 millones) en total sobre la base de sus prospectos preliminares, que también fueron publicados en su sitio web.

Los reguladores han estado trabajando a toda marcha para implementar la Junta de innovación en ciencia y tecnología, que el Presidente Xi Jinping anunció por primera vez el año pasado y se espera que ayude a China a detener un éxodo de ofertas públicas iniciales.

Los formuladores de políticas están tratando de aumentar la participación de los mercados en la financiación de su economía después de décadas de confiar en los bancos estatales.

Las reglas finales para el sistema de negociación de las acciones tecnológicas fueron aprobadas a principios de este mes, un día después de que el regulador concluyó una revisión pública de las propuestas, lo que indica que Pekín podría querer acelerar la implementación.

El nuevo sistema permitirá que compañías no rentables coticen en bolsa, pero no permitirá la compra y venta de acciones en un mismo día.

El proceso de cotización se podría completar en junio, según analistas de China International Capital Corp. Si bien no hay información oficial sobre cuándo comenzará a operar el nuevo intercambio, Yi Huiman, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, ha dicho que las autoridades evaluarán sus resultados y los utilizarán como modelo para impulsar reformas en otros centros de comercio.

Los patrocinadores de la oferta pública de venta de las nueve compañías incluyen a Guotai Junan Securities Co., Citic Securities Co., China Merchants Securities Co. y Changjiang Securities Co.