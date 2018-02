Chifas: Uno de cada 10 chifas cierran luego de su primer año ¿A qué se debe?

El caso del chifa Asia (Independencia) en el que finalmente se determinó que los dueños usaban carne de res en la preparación de los platos, ha puesto en la mira el negocio de los chifas.

Y es que este tipo de comida fusión, producto de la mezcla de la milenaria comida china con algunos ingredientes peruanos, es uno de los más populares en el país.

¿Cómo se viene comportando este mercado? Este año la venta de los chifas en el país moverá más de S/ 3,000 millones, un 6% más que el 2017, según estima la consultora Flanqueo.

“La comida chifa se ubica en el tercer lugar entre los negocios de comida con mayor facturación en el país, tras el pollo al brasa y las hamburguesas ”, indicó el gerente general de la consultora, Javier Quiñones. Y es que ya el 35% de la población consume este tipo de comida de manera diaria o semanal; mientras que el 25% lo hace cada 15 días y 40%, mensualmente.

¿Cuánto es el ticket promedio de consumo por persona en este tipo de negocios? El experto refirió que en los segmentos A y B oscila entre S/ 50 a S/ 60; y en el caso de segmentos como el C y D es de alrededor S/15.

Competidores en Chifa

Javier Quiñones señaló que los restaurantes considerados premium o de cadenas no son más de 10, y en su conjunto no alcanzan a tener más de 20 locales, por lo que su peso en la facturación del mercado no superaría el 10%. Se puede mencionar entre las referidos restaurantes y cadenas a Madam Tusan, de Gastón Acurio, Walok, Chinawok (Intercorp), Mr. Shao (Wu Restaurantes) , entre otros.

¿Son rentables los negocios de chifas? Quiñones mencionó que sí, y un dato que lo demostraría es que solo el 10% de nuevos locales de chifa que se abren cierran en el primer año, mientras que en el mercado de restaurantes en general este porcentaje se eleva a un 40%.

Y en el caso de los locales de entre 100 a 200 metros cuadrados ubicados en los malls, estos facturarían entre US$ 1 millón a US$ 1.5 millones al año.

“ La inversión es rentable, ya que para abrir este tipo de locales se destina entre US$ 600 mil a US$ 800 mil por local”, dijo.

Lo que también contribuye a la rentabilidad de los negocios de chifa es que tienen doble turno de atención, tanto en la tarde como en la noche.

Franquicias para chifas

Pese a que la demanda por la comida chifa es transversal en todos los estratos, y hay varios inversionistas interesados en ingresar a este mercado, no existirían jugadores que franquicien sus marcas a nivel local, señaló el vicepresidente de la Cámara Peruana de Franquicias, Luis Kiser.

Así, señaló que cadenas como Chinawok vienen franquiciando principalmente para el mercado externo. Y hay otras que tendrían la intención, pero aún no lo hacen.

“Es un mercado con gran potencial, pero hay que seguir trabajando en ofrecer una experiencia de compra satisfactoria”, dijo.

Los chifas que han cruzado las fronteras son Madam Tusan, y Chinawok.