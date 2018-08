Chavimochic III: Presa se concluirá con préstamo de la CAF, si Odebrecht se mantiene

A tres días para que las autoridades regionales de La Libertad y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomen una decisión sobre la continuidad del proyecto de irrigación Chavimochic III, fuentes bancarias explicaron a Gestión.pe que la Concesionaria Chavimochic – liderada por Odebrecht – cuenta con la solvencia necesaria para concluir la presa Palo Redondo.

La firma, como se recuerda, presentó una propuesta para concluir la presa “en el más corto tiempo posible”, según señaló en un comunicado, la misma que conllevaría al desistimiento del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Al respecto, las fuentes vinculadas al proceso sostuvieron que de aceptarse este planteamiento, la presa Palo Redondo se terminaría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones, aproximadamente .

A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión. Específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones, que presentó la empresa para llevar adelante el proyecto .

A este panorama se añadiría las cuentas por cobrar, por cerca de US$ 20 millones, al Gobierno por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos.

“La propuesta (de la Concesionaria Chavimochic) se basa en tres puntos claves: terminar la presa, desistimiento del arbitraje y su salida del proyecto. En concreto, (la empresa) cuenta con la solvencia necesaria para la realización del proyecto, además de las garantías bancarias”, añadieron las fuentes consultadas por este Diario. Si el Gobierno acepta la propuesta de la constructora, se concretaría con una adenda.

No obstante, si está es rechazada se buscaría “otra salida”, afirmaron las fuentes consultadas. En tanto, que el proceso arbitral iniciado este año ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, seguiría su curso.

Respecto a este proceso arbitral, Gestión.pe supo que está se inicio este año y terminaría en dos años, en promedio.El tribunal, asimismo, ya ha sido constituido y en las siguientes semanas empezaría su primera sesión.

Reunión clave

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha pedido una reunión con el gobernador de La Libertad, Luis Valdez, para este viernes. La agenda será darle la continuidad al proyecto Chavimochic.

Luis Valdez, gobernador regional de La Libertad, dijo - en la víspera a Gestión - que la prioridad será poner en marcha el proyecto. La autoridad regional espera que luego de la cita, se puedan analizar opciones más cercanas al proyecto.