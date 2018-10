Chavimochic III: Decisión sobre continuidad de presa Palo Redondo se tomará este martes

El destrabe de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic en La Libertad se encuentra cada vez más cerca y es que se ha previsto para este martes –9 de octubre– una reunión clave en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el cónclave participarán la Contraloría General de la República y el Gobierno Regional de La Libertad para tomar una decisión respecto al camino a seguir para la culminación de la presa Palo Redondo, informó a Gestión.pe el gobernador, Luis Valdez.

“La reunión que teníamos prevista inicialmente para el 4 de octubre (ayer) en el Ministerio de Economía se ha postergado para el martes 9 de octubre debido a la visita oficial del jefe de Estado a La Libertad, en la que incluso tuvo la oportunidad de conocer el proyecto de irrigación”, apuntó.

Otra razón por la que se trasladó la cita clave para la próxima semana, comentó la autoridad regional, es para dotar de mayor información técnica y contractual a los especialistas que acompañaron al jefe de Estado como a los técnicos del MEF, que participaron en la mesa que se instaló para destrabar la tercera etapa de Chavimochic.

“El mandatario realizó (ayer) un sobrevuelo sobre la presa Palo Redondo, también recibió un informe técnico y ejecutivo sobre el estado actual de la obra y la necesidad que existe de retomar los trabajos en la presa. Lo que pidió el mandatario –justamente a los técnicos del MEF- es que nos apoyen a buscar la solución más conveniente ”, detalló el gobernador.

¿Cuáles son las opciones que se manejan para la culminación de la presa? En concreto dos, recordó la autoridad regional. La primera es concluir la presa bajo el esquema de obra pública, que implicaría inversión estatal, y la segunda es continuar bajo el modelo de la concesión.

Bajo este último, la concesionaria Chavimochic –liderada por Odebrecht– está dispuesta a concluir la presa “en el más corto tiempo posible”, según lo señaló en un comunicado, la misma que conllevaría al desistimiento del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y su salida del proyecto.

La presa se terminaría –si se decide por este camino– con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones. A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión, específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones, que presentó la firma para llevar adelante el proyecto.

Así como las cuentas por cobrar al Gobierno, por cerca de US$ 20 millones, por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos.



Si bien la decisión final se tomará este martes y será comunicado al concesionario el viernes 12 de octubre, se supo que durante el periplo de Vizcarra en La Libertad, el mandatario se mostró a favor de que la presa Palo Redondo continúe pese a los costos políticos que pueda generar los acuerdos que se tomen.