César Villanueva: "Tía María podría salir este año"

César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno procurará que el proyecto extractivo Tía María – paralizada desde finales de 2015 – salga adelante este año bajo dos condiciones como son el respeto al medio ambiente y a las comunidades.

"Sí, vamos a procurar que Tía María salga como vamos a procurar que podamos explotar cuantos proyectos mineros salgan, con dos condiciones: respecto al medio ambiente y un profundo respeto al tema social. Tiene que haber una relación de socios estratégicos entre los inversores, el Estado y las comunidades", detalló en entrevista el diario El Comercio.

En esa línea, adelantó que el reinicio de las operaciones de Tía María, de Southern Cooper, sería este año. "(¿Tía María podría salir este año?) Sí, yo pienso positivamente que sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos con la gente. Necesitamos más ingresos. Yo voy a ir con Martín (Vizcarra) incluso ahí, a cada sitio", anunció.

Villanueva detalló que el Gobierno de Vizcarra trabajará "muy fuertemente" en lograr que la inversión privada tenga confianza en invertir. "No podemos tener una riqueza minera, petrolera y gasífera importante enterrada en el subsuelo y tener pobreza en la superficie".

Ante lo cual, informó que se ha pedido a los ministro de Energía, (Francisco Ísmodes), de Ambiente, (Fabiola Muñoz), de la Producción (Daniel Córdova) y de Trabajo (Christian Sánchez) sentarse juntos para trabajar en el manejo armonioso entre la minería, la agricultura y el medio ambiente.

"(¿Habrá comités de ministros?) Así es, porque no podemos hablar de promover la inversión si no se juntan en un esfuerzo complementario, encadenado. Por eso yo no hablo de sectores, sino de equipos responsables, comités de ministros para tomar decisiones rápidas y ejecutar", advirtió.

Agregó, por ejemplo, que el titular de Trabajo tiene que ayudar a identificar cuáles son las normas que pudiesen tener nudos para desatarlas que complican la situación laboral, y que los trabajadores puedan ver en ello más bien, un beneficio para mejorar y ampliar la capacidad de empleo.