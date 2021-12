La cervecera estadounidense Constellation Brands construirá una planta en el sudeste de México, tras la polémica suspensión de un millonario proyecto en el noroeste del país en el 2020, dijeron dos fuentes familiarizadas con el tema, aunque la empresa acotó que las pláticas continúan.

La compañía, que distribuye la popular cerveza Corona y otras marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, construía una fábrica en la ciudad norteña Mexicali, pero una controvertida consulta popular local impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frenó sus planes en marzo del año pasado argumentando escasez de agua en la zona.

El diario estadounidense The Wall Street Journal había informado más temprano el martes que esta semana Constellation Brands y el mandatario anunciarían la nueva obra, que implicaría una inversión de US$ 1,300 millones, frente a los US$ 1,400 millones de la obra cancelada.

Riley Blevins, un portavoz de Constellation, explicó que los últimos meses la firma ha estado trabajando con funcionarios locales sobre las necesidades de largo plazo para la producción de cerveza en el sudeste mexicano, donde hay una amplia disponibilidad de agua.

“Las discusiones han sido productivas y continúan”, respondió Blevins en un correo electrónico a una consulta de Reuters sobre lo dicho por las fuentes.

En mayo, el presidente dijo que su administración había llegado a un acuerdo para que la cervecera estadounidense construyera una planta en esa zona del país, tras la controvertida cancelación.

Un mes antes, la prensa local detalló que la compañía había informado a sus accionistas que analizaba una alternativa para una nueva planta en otra parte del país sin mencionar una zona en particular.

La suspensión de aquel proyecto se suma a otras inversiones de firmas privadas atajadas por el gobierno de AMLO, como se conoce popularmente a López Obrador, y a otras de sus políticas que han generado descontento entre empresarios y molestado a Estados Unidos y otros países.