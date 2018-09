Cervecera Carlsberg apuesta al medio ambiente con menos uso de plástico

En su esfuerzo por reducir el uso de plástico en sus productos, Carlsberg A/S comenzará a pegar con adhesivo las latas de cerveza que vende en paquetes de seis en el mundo entero.

El máximo responsable Cees ’t Hart dice que se utilizará una sustancia similar a motas de “goma de mascar” para mantener agrupadas las latas en lugar de la red de plástico que tradicionalmente las mantiene unidas en su presentación de paquetes de seis. La compañía probó alrededor de 40,000 variantes distintas de pegamento hasta elegir la goma de mascar.

El nuevo embalaje se lanzará en el Reino Unido y Noruega este mes, en tanto otros países se sumarán en los próximos años. Carlsberg estima que este enfoque, que integra una serie de iniciativas que fueron reveladas en Copenhague este miércoles, ahorrará 1,200 toneladas de plástico al año, el equivalente de 60 millones de bolsas plásticas.

“Obviamente, es una inversión”, dijo el CEO ‘t Hart en una entrevista, pero no accedió a dar una cifra. Sostiene que un embalaje más ecológico no hará subir los precios para los bebedores. El costo será absorbido, en cambio, por reducciones que ‘t Hart viene implementando desde que asumió su cargo en el 2015, señaló. “Puede llegar a reducir los márgenes, por supuesto”, dijo.

Carlsberg no es propietaria de los derechos del pegamento y espera que otras cervecerías sigan su ejemplo. (El pegamento pierde su propiedad adhesiva cuando se separan las latas para que no puedan adherirse a la mano. Y el paquete de seis seguirá teniendo una pequeña asa plástica sujeta a la parte superior).

“Entendemos qué esperan de nosotros las distintas partes interesadas”, dijo el CEO. “Esta es un área quizá para pocas de ellas, pero lo compensamos en otras para garantizar que los inversores obtengan la rentabilidad correcta sobre su inversión”.

El CEO espera transformar a Carlsberg en la cervecería más ecológica, dijo, lo cual contribuirá a atraer trabajadores calificados en un mercado laboral cada vez más competitivo. “Los mileniales en general eligen una compañía sobre la base de sus objetivos y su programa ambiental”, dijo.

Carlsberg también aprovechó su presentación de este miércoles para lanzar un nuevo revestimiento para las botellas de cerveza reciclables, con una protección adicional que duplica su duración. Y la compañía cervecera utilizará un tapón que elimina el oxígeno que queda en la parte superior de una botella llena para que se mantenga fresca por más tiempo. Otras iniciativas tienen que ver con una nueva tinta ecológica para las etiquetas de su cerveza.

“Creo que muchos desechos se monetizarán en un plazo de 2 a 6 años”, dijo el CEO. “Por eso pienso que se avecina un precio sobre el dióxido de carbono. De ser así, estamos en una muy buena posición. Podría llegar a haber una penalidad para el plástico y estamos en la posición correcta”.

Si bien las inversiones ecológicas pueden ayudar a bajar los costos, el CEO dijo que era difícil evaluar si servirán de ayuda a las ventas de la compañía cervecera. (Carlsberg ha tenido dificultades con sus ventas brutas: el año pasado, cayeron al nivel más bajo en siete años).

“Las investigaciones muestran que el futuro y los desechos son una preocupación para los consumidores, pero cuando están frente a la góndola, ya no se cuentan entre las primeras razones para comprar o no una marca”, dijo. “Obviamente, esperamos que a los consumidores esto les parezca fantástico y nos compren, pero si no lo hacen, seguiremos adelante porque es importante para nosotros”.