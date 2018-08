Cerberus está interesado en ingresar en Swissport Group

Cerberus Capital Management está entre los interesados en adquirir una participación en Swissport Group conforme el conglomerado chino en dificultades HNA Group Co. analiza opciones para el administrador de equipaje aeroportuario, afirman personas conocedoras del tema.

HNA está trabajando con sus asesores en el análisis de posibilidades para Swissport, incluida la venta de una participación mayoritaria, según las personas consultadas. Swissport podría quedar valorada en cerca de US$ 3,000 millones en la operación, dijeron las personas, quienes pidieron que no se relevara su identidad debido al carácter privado de la información.

Swissport también ha atraído el interés de otras partes, afirmaron. La empresa de inversión estatal de Singapur, Temasek Holdings Pte, ha estudiado una posible compra de participación en Swissport, como parte del análisis de negocios con HNA que sean complementarios a su cartera, informó Bloomberg en abril.

Representantes de HNA y Cerberus declinaron comentar sobre el tema.

La inversión en Swissport ayudaría a Cerberus a expandir su negocio en el rubro a nivel mundial. En junio, Cerberus acordó la compra de Worldwide Flight Services, controlada entonces por Platinum Equity, en una operación por 1,200 millones de euros. WFS provee administración de carga y servicios técnicos en cerca de 200 terminales en más de 20 países, según su sitio web.

HNA está vendiendo sus activos después de acumular una de las mayores deudas corporativas de China tras una ola de adquisiciones.

Estaba previsto que Swissport saliera a la bolsa, pero el conglomerado decidió posponer la venta de acciones en abril ante la volatilidad en los mercados.

Swissport provee de servicios como mantenimiento y carga de aviones, administración de equipajes, facturación de pasajeros, y gestión de relaciones con autoridades aeroportuarias. HNA adquirió la empresa en 2015 a PAI Partners, con un pago por 2,730 millones de francos suizos (US$ 2,700 millones).

Para sanear su balance, HNA ha vendido este año las cadenas hoteleras Hilton Worldwide Holdings Inc. y Radisson y comenzó su desinversión en NH Hotel Group SA. La empresa china también acordó a inicios de este mes la venta de su participación en la firma de alquiler de aeronaves Avolon Holdings Ltd. a Orix Corp. por US$ 2,210 millones.