CEO de SodaStream podría ganar US$ 61 millones en acuerdo con Pepsi

El máximo ejecutivo de SodaStream International Ltd., Daniel Birnbaum, podría recibir hasta US$ 61 millones si PepsiCo Inc. completa su adquisición.

PepsiCo anunció ayer que acordó pagar US$ 144 en efectivo por acción del fabricante israelí de dispensadores de bebidas gaseosas, lo que se ubica un 11% por encima del precio de cierre del viernes de SodaStream. Birnbaum posee 137,277 acciones, lo que equivaldría a un botín de US$ 19.8 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Este año, se solicitó a los accionistas de SodaStream que aprobaran tres compensaciones en acciones diferentes para Birnbaum, lo que le otorga derecho a recibir hasta 285,000 acciones durante varios años si se cumplen ciertos objetivos.

Si éstas se ejercieran cabalmente como parte acuerdo, recibiría US$ 41 millones adicionales. Algunos de estos valores están vinculados al rendimiento de las acciones y no está claro si se ejercerán íntegramente al precio de oferta de US$ 144.

Como parte de las compensaciones en acciones, Birnbaum renunció al derecho a recibir un bono de US$ 500,000 en efectivo y 100,000 opciones sobre acciones si SodaStream recibía al menos US$ 25 millones en una inversión de terceros.