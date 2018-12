CEO de Real Plaza: “En los próximos cuatro años sumaremos tres a cuatro proyectos más”

Los últimos dos años de Real Plaza (parte de Intercorp) han sido de consolidación de operaciones. En tiempos previos apostaron por la cobertura de muchos puntos en el país.

En ese ínterin, descubrieron que la clave es conocer más al consumidor. Esto en la acción del día les permite alcanzar en materia comercial ventas que superan los S/ 5,300 millones. Y van por más.

¿Qué balance le queda de este 2018 para Real Plaza?

Quisiera referirme al cami no que hemos desarrollado. Entre el 2010 y 2016 fuimos intensivos en cobertura nacional y de Lima; tenemos 20 malls y vamos por el 21 con la construcción de Real Plaza Puruchuco.

Y los objetivos para el 2017 y 2018 eran la administración de cada uno de los malls, cómo entender al usuario, y a eso nos hemos dedicado. El resultado es que este año cerramos con cifras bastante buenas, un 7% de crecimiento en ventas y 5.8% en tráfico, a nivel de todos los centros comerciales.

Ustedes pensaron en algún momento apostar por formatos como strip center...

Como Real Plaza no vamos a desarrollar strip center por el momento, vamos por los power centers hacia arriba, y significa tener un Plaza Vea, un Promart, una cadena de cines que es Cineplanet y tiendas menores.

¿Qué ventajas les da ir con espacios mayores?

Nuestra idea es ver cómo crecer más, buscar más oportunidades. Lo hemos identificado y estamos construyendo un edificio de oficinas y un IPAE en Real Plaza Piura, otros en Chiclayo y Trujillo, que vamos a inaugurar en abril.

Si hablamos en números ¿qué metrajes buscan tener?

Nuestros malls promedio están entre 25,000 y 30,000 m2 de GLA (área arrendable), Salaverry tiene 75,000 m2 de GLA y Puruchuco tendrá 125,000 m2.

¿Qué nuevos desarrollos se vienen en el 2019?

Vamos a ampliar Cusco, se van a adicionar casi 19,000 m2 que hará que pasemos a 55,000 m2. La construcción empezaría en el 2019 para abrir en el 2020 y están entrando Saga Falabella y H&M, cinco restaurantes más y 35 locales. En Huancayo este año se cambió el tercer piso, se sumó H&M, y en Chiclayo, que fue el primer mall de la cadena, vamos a hacer una renovación de todo el patio de comidas que es para principios del 2020.

¿Tendrán desarrollos desde cero?

En nuevos proyectos nos vamos a enfocar en Lima, ya no en provincias, salvo que aparezca la oportunidad de un terreno bien ubicado. En cifras globales, los próximos cinco años deberíamos tener entre 3 a 4 proyectos adicionales. Uno es San Isidro con Milenia, en Las Begonias lo estamos trabajando, luego está el ex-Cuartel San Martín que es 100% nuestro y tenemos que reformularlo por el paso del tiempo, volver a ver el layout, la tramitología. Además, iremos con uno o dos proyectos que estamos evaluando.

El de ex-Cuartel San Martín está esperando el visto bueno en la Municipalidad de Lima, ¿en qué estado se encuentra Milenia?

Igual, en Lima y San Isidro, pero no son proyectos de tal magnitud en retail sino que vienen hoteles, cines, más de mixers, y eso hace que en construcción sea más largo comparado con Salaverry.

¿Qué espacio tendrá Milenia?

El terreno no pasa de los 25,000 m2, y el GLA no pasará de los 35,000 m2, pero en esa zona hay más de 60,000 oficinistas y no hay cines o gimnasios cercanos, se busca hacer que el fin de semana sea para la población que por ahí vive.

¿Se tiene una inversión prevista para estos proyectos?

No puedo dar la cifra porque habrá muchos cambios en ambos. El excuartel tenía a Graña y Montero con oficinas, centro de convenciones, hotel, y eso es lo que estamos evaluando. Es volver a fojas cero.

Hay otros proyectos que se van a desarrollar en la zona ¿no se generará una canibalización?

Siempre habrá canibalización, luego se va ajustando. Pero sabemos que se dará, y lo sabemos manejar.

Cuentan aún con banco de terrenos, ¿irán a SJL?

Sí, tenemos un banco de terrenos y nos apoyamos con Urbi; y es correcto, SJL es un distrito de más de 1 millón de habitantes y no hay nada, lo tenemos en la visión.

Hay proyectos en cartera entre ampliaciones y nuevos desarrollos. ¿En cinco años cuántos metros cuadrados podrían tener?

En el 2025 podríamos llegar a superar el millón de metros cuadrados, ya somos el principal operador, y con Puruchuco lo mantendremos, más lo que viene en ampliaciones.

¿Y a nivel de facturación cuánto estarían logrando?

Este año, vamos a cerrar con S/ 5,300 millones las ventas de los 20 malls a nivel de locatarios, y el próximo año con los meses que esté operando Real Plaza Puruchuco, llegaremos a S/ 5,600 millones; con un año completo Puruchuco puede llegar a S/ 1,000 millones en venta. En el 2020 debemos ya pasar los S/ 6,700 millones de ventas de nuestros locatarios en malls.

¿Con estos resultados qué objetivos se trazan?

Nuestro objetivo es tener mayor tráfico de visitas, mayor conversión, que nuestros locatarios crezcan por m2, que los hace más rentable. La venta por m2 de nuestros locatarios ha crecido 6% en 2018, en promedio, en los 20 malls. Salaverry es el que más vende, pero Centro Cívico tiene más tráfico, por la influencia de la zona.