CEO de Huawei más cerca de su hija pero la excluye como sucesora

Ren Zhengfei , fundador multimillonario de Huawei Technologies Co. , dijo a un canal de televisión canadiense que su hija no lo sucederá, pero que su batalla contra la posible extradición a Estados Unidos los ha acercado.

Meng Wanzhou , directora financiera de Huawei que vive en libertad bajo fianza en Vancouver, ha sido una buena gerente, pero un líder debe prever las cosas 10 o 20 años en adelante, dijo Ren en una entrevista con CTV News en la sede de Shenzhen del gigante tecnológico chino. De hecho, Meng había estado pensando en renunciar antes de su arresto, dijo Ren, según una traducción que entregó el medio de comunicación.

"Ella no era feliz trabajando aquí, pero después de su arresto, este asunto mejoró nuestra relación y ahora entiende lo difícil que puede ser la vida", dijo a CTV.

"La capacidad de ver hacia el futuro se deriva de una base técnica; sin esta base no se logra prever cosas que sucederán en el futuro", dijo. "Ella no será una sucesora porque no cuenta con esta base".

Meng fue arrestada durante una escala en el aeropuerto de Vancouver el 1 de diciembre a instancias de EE.UU. , que la acusa de mentir a los bancos y engañarlos de procesar transacciones que violan las sanciones de Irán. Enfrenta múltiples cargos criminales, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión.

Ren comentó a CTV que su hija "no ha cometido ningún delito" y que él apoya su lucha contra la extradición. Meng está argumentando que los cargos estadounidenses son por motivos políticos y también está demandando a Canadá por lo que ella llama detención injusta.

No es la primera vez que Ren, antiguo ingeniero del ejército, descarta a su hija. Meng, de 47 años, ha pasado casi toda su vida laboral en Huawei.

En medio de especulaciones sobre los planes de sucesión de Ren, el patriarca envió un correo electrónico interno en el 2013 en el que expuso las cualidades necesarias y concluyó que "ninguno de los miembros de mi familia posee estas cualidades" y que "nunca se les incluirá en la secuencia de sucesores", informó el servicio de noticias en línea Sina Tech.