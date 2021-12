Brian Porter no ha tenido muchos momentos de reivindicación durante sus tumultuosos ocho años como director ejecutivo del Bank of Nova Scotia, el tercer mayor prestamista de Canadá. Obtuvo un gran momento la semana pasada.

Scotiabank informó ganancias trimestrales que superaron fácilmente las estimaciones el 30 de noviembre, lo que impulsó un repunte de las acciones y llevó a los analistas a elevar sus precios objetivo. Fue un cambio positivo para Porter, cuyo banco ha tenido el peor desempeño entre los seis grandes prestamistas de Canadá desde que asumió el cargo en el 2013.

Años de trabajo para reposicionar la unidad internacional del banco enfocada en América Latina están “un 98% completos” y el mercado verá los beneficios durante el próximo año, dijo el gerente general en una entrevista en su sede de Toronto. La división de gestión patrimonial, que Porter potenció al gastar mucho en adquisiciones, ganó más de C$ 1,500 millones (US$ 1,200 millones) por primera vez este año, un 33% más que en el 2019.

“No nos gusta cómo se han estado negociando nuestras acciones, pero tengo suficiente experiencia para saber que el mercado se centra en el crecimiento de los ingresos, en el crecimiento de las ganancias, en los dividendos, y estamos centrados en todas esas cosas”, dijo Porter. “Pero tuvimos que pasar por este período de ajuste para poner las cosas donde las necesitábamos”.

Los ajustes comenzaron poco después de que Porter asumiera el cargo. Sacó a Scotiabank de mercados como Corea del Sur, Dubái, Puerto Rico, El Salvador y Tailandia, donde tenía un rendimiento inferior o veía poca ventaja competitiva a largo plazo.

Luego se expandió a mercados donde Scotiabank ha prosperado durante mucho tiempo, incluidos México, Chile, Perú y Colombia, y culminó los cambios con un acuerdo de US$ 2,200 millones para el control del banco chileno de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en el 2017.

Ahora, el efecto de esos cambios puede estar apareciendo. La ganancia de la unidad internacional el último trimestre fue la más alta desde que comenzó la pandemia. Su desempeño se vio favorecido por el aumento de los saldos de préstamos comerciales en América Latina, donde los altos precios de materias primas como el cobre están impulsando más inversiones. Las tasas de interés están subiendo más rápido en la región que en otros países a medida que los legisladores intentan evitar la inflación, mejorando los márgenes de Scotiabank sobre los préstamos otorgados allí, dicen los analistas.

“Parece que el mercado está comenzando a calentarse con el potencial que tiene el segmento internacional”, dijo el analista de Barclays, John Aiken, la semana pasada. “El problema es que el sentimiento ha sido tan negativo al respecto durante tanto tiempo que se necesitarán algunas pruebas antes de que los inversores estén realmente dispuestos a dar un paso al frente”.

Se cierne sobre Scotiabank un debate más amplio sobre si su negocio en América Latina proporciona un crecimiento suficiente para justificar el alto riesgo, dada la política volátil de la región que ha producido líderes de izquierda en México, Perú y otros países.

“[El segmento] internacional solo representa el 20% de sus ganancias, pero parece que representa el 100% de las conversaciones sobre ellas cuando hablo con los inversores”, dijo Paul Holden , analista del Canadian Imperial Bank of Commerce. “Y probablemente, a veces, Scotia también percibe lo mismo”.

Porter dice que las preocupaciones políticas son exageradas. Por ejemplo, a pesar de los temores de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleve a México en una dirección populista, “realmente no ha alterado gran parte de la economía”, dijo el director ejecutivo de Scotiabank.

Porter ve que la creciente clase media de América Latina y el uso cada vez mayor de los servicios bancarios impulsan el negocio allí. El rendimiento combinado sobre el capital del negocio minorista, patrimonial y de mercados de capitales del banco en América Latina alcanzará el 15% en “un par de años”, a la par o mejor que los rendimientos que los competidores de Scotia generan en Estados Unidos, dijo Porter.

Siendo el único banco canadiense con una presencia significativa en América Latina, “creemos que tenemos una plataforma envidiable en estos países que no se puede replicar, francamente”, dijo Porter.

Otro problema que ha inquietado a algunos inversores durante el mandato de Porter es la alta rotación de altos ejecutivos. Algunas de las propias elecciones de Porter, de hecho, no duraron mucho en sus roles.

Mike Durland , nombrado director de banca y mercados globales de Scotia en el 2014, se fue menos de dos años después. James O’Sullivan , quien se convirtió en director de banca canadiense en el 2015, renunció en el 2019 (y ahora es director ejecutivo de la administradora de fondos mutuos IGM Financial Inc.). Más recientemente, Daniel Moore , director de riesgos desde abril del 2017, dimitió en octubre.

Porter dijo que no cree que la rotación de Scotiabank sea peor que la de cualquier banco rival. También afirmó que se ha propuesto tratar de atraer nuevos talentos del exterior, después de años en los que el banco era “básicamente un negocio cerrado”.

“Hay una guerra por el talento a nivel ejecutivo senior, y tenemos que presentar al mejor equipo”, dijo.

Algunos de los problemas del banco requerían más que contratar o despedir a personas. Una debilidad de larga data fue la gestión patrimonial, un negocio en el que rivales como Royal Bank of Canada han obtenido grandes ganancias durante un largo período. Porter buscó rectificar eso en el 2018 con dos acuerdos hechos con meses de diferencia entre sí, comprando a los administradores de dinero MD Financial Management y Jarislowsky Fraser Ltd. por un total combinado de C$ 3,500 millones.

Esos acuerdos se financiaron, en parte, mediante la emisión de acciones y tuvieron el efecto de diluir el rendimiento sobre el capital de Scotiabank, una métrica clave para los inversores bancarios. Pero el negocio de la riqueza ahora contribuye a las ganancias del banco a una tasa similar a la de sus rivales canadienses, dijo Gabriel Dechaine , analista del National Bank of Canada.

Las adquisiciones, junto con la renovación de América Latina, dificultaron a los analistas modelar con precisión las ganancias del banco, lo que contribuyó a una serie de pérdidas trimestrales en el 2018 y 2019, dijo Dechaine .

“Gran parte de la disrupción y la transformación en Scotia dificultó la evaluación del banco, su crecimiento y sus riesgos”, dijo. “Pero detrás de todo eso, había un objetivo clave de simplificar y concentrar el banco en las áreas en las que quería estar. Creo que será bueno para el banco a largo plazo”.

Porter, de 63 años, se negó a discutir cuánto tiempo más planea quedarse, pero dijo que el banco ha identificado hasta cuatro candidatos internos como posibles sucesores. No los nombraría.

Después de 40 años en Scotiabank, Porter dice que todavía considera que la banca es una vocación importante que tiene un efecto importante en las comunidades.

“No creo que se mida el éxito de alguien en estos roles necesariamente en función del precio de las acciones en una fecha determinada”, dijo Porter. “Muchos de los cambios que uno haga en una organización como esta se verán dentro de dos o tres años. Pero estoy muy contento con mi tiempo aquí en el banco. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como equipo. Y creo que el mercado comenzará a recompensar eso con el tiempo”.