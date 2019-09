Delta Air Lines Inc. está expandiendo drásticamente su presencia en América Latina, gracias a un acuerdo de US$ 2,250 millones con la aerolínea más grande de la región que da vuelta a los planes de su rival estadounidense American Airlines Group Inc.

Bajo el acuerdo, Delta pagará US$ 1,900 millones por una participación de 20% en Latam Airlines Group SA, informaron las compañías en un comunicado el jueves. Delta también invertirá US$ 350 millones en la asociación, dinero destinado a ayudar a la aerolínea con sede en Santiago a deshacer sus lazos con la alianza Oneworld de American. American ha estado tratando de obtener la aprobación regulatoria para su propia empresa conjunta con Latam.

El acuerdo de Delta promueve las ambiciones de la aerolínea de expandirse internacionalmente mediante la compra de participaciones en aerolíneas extranjeras, lo que agrega a Latam a una lista de socios que incluye a Grupo Aeroméxico SAB, Air France-KLM y Korean Air Lines Co.

La separación de Latam de American permitirá a Delta buscar un acuerdo comercial conjunto que cubra a Brasil, el principal mercado de viajes de la región, y tres países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de cielos abiertos: Chile, Colombia y Perú.

“Este es un gran cambio para Latam, ya que se desconectan de American y Oneworld”, dijo el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, en una entrevista el jueves. “Inmediatamente vimos muchas oportunidades conjuntas para crecer”.

A350

Como parte del acuerdo, Delta planea adquirir cuatro aviones A350 de Airbus SE para la flota de larga distancia de Latam, más otros 10 que ya están programados. Latam mantendrá ocho aviones A350.

En abril, American y Latam comenzaron a buscar aprobaciones regulatorias para un acuerdo que les permita comercializar y operar vuelos entre Estados Unidos y seis países sudamericanos. Brasil es el mercado más grande y representa 30% del negocio general de Latam, dice Bastian.

Delta y Latam “no anticipan ningún problema” en obtener las aprobaciones regulatorias para su negocio conjunto, un proceso que probablemente tomará uno o dos años, asegura Bastian. EE.UU. tiene pendiente un acuerdo de cielos abiertos de Estados Unidos con Argentina, y eso eventualmente se incluiría en el negocio conjunto con Latam, señala Delta.

La aerolínea estadounidense obtendrá representación en la junta directiva de la aerolínea con sede en Santiago. Actualmente, Latam no planea unirse a la alianza SkyTeam dirigida por Delta, dijo Bastian.

‘Mejor conectividad’

La transacción se produce seis meses antes del retiro planeado del director ejecutivo de Latam, Enrique Cueto Plaza, de la aerolínea que cofundó y dirigió durante más de 20 años. Fusionó Lan Airlines de Chile con TAM de Brasil para formar el grupo en 2012. Desde entonces, el operador ha luchado con una profunda recesión en Brasil y una creciente competencia de los operadores de bajo presupuesto.

Cueto será reemplazado por Roberto Alvo Milosawlewitsch, jefe comercial de Latam y exjefe de su unidad argentina.

“Esta alianza con Delta fortalece nuestra compañía y mejora nuestro liderazgo en América Latina proporcionando la mejor conectividad a través de nuestras redes de rutas altamente complementarias”, dijo Cueto en el comunicado.