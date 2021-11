Por segunda vez este año, el director ejecutivo de BMW AG criticó públicamente a Tesla Inc., destacando la calidad y la confiabilidad como cuestiones que distinguen al fabricante de automóviles de lujo de Alemania del líder en automóviles eléctricos.

El último ataque del director ejecutivo, Oliver Zipse , hizo eco a uno en febrero, cuando puso en duda la capacidad de Tesla para retener su dominio en el mercado de vehículos eléctricos frente a la competencia. Desde entonces, la demanda ha seguido creciendo y el Model 3 de Tesla fue el más vendido en Europa en setiembre.

“En lo que nos diferenciamos es en nuestro estándar de calidad y confiabilidad”, dijo Zipse el miércoles en una conferencia en Handelsblatt. “Tenemos diferentes aspiraciones sobre la satisfacción del cliente”.

BMW presentó dos modelos a batería en las últimas semanas, el sedán i4 y el SUV iX, y las ventas de modelos híbridos enchufables y puramente eléctricos casi se duplicaron a más de 230,000 autos en los primeros nueve meses del año. Eso aún palidece en comparación con los 241,300 autos que Tesla envió solo durante el tercer trimestre.

“Tesla no forma parte del segmento premium”, dijo Zipse. “Están creciendo muy fuertemente a través de reducciones de precios. No haríamos eso ya que tenemos que llegar hasta el final”.

Volkswagen AG también anhela cerrar la brecha con un plan para duplicar las ventas de autos totalmente eléctricos este año y agregar 50 modelos de vehículos eléctricos para 2030.

El rápido lanzamiento de nuevos vehículos eléctricos de los rivales aún no debilita a Tesla. El mes pasado, su acuerdo para proveer coches a Hertz Global Holdings Inc. impulsó su valoración por encima de US$ 1 billón por primera vez. El director ejecutivo Elon Musk luego desató una caída con un plan para vender el 10% de su participación.

Rivian Automotive Inc. recaudó alrededor de US$ 11,900 millones en la mayor venta de acciones por primera vez de este año, lo que se suma a las preocupaciones de los inversionistas sobre los repuntes extremos en las acciones de vehículos eléctricos.