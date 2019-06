Cencosud y los retos tras el debut bursátil de su filial de centros comerciales: Cencosud Shopping

Cencosud registra en los últimos años un bajo nivel de inversión, tiene un número importante de activos inmovilizados y un alto nivel de endeudamiento, aspecto que se espera lograr mejorar con el ingreso a la bolsa de valores de Santiago de Chile de Cencosud Shopping, su filial a cargo de los centros comerciales.

Cencosud Sopping le debe a su matriz Cencosud más de US$ 1,440 millones, la que se espera se pagar "paulatinamente", según detalla el Diario Financiero.

La inyección de estos recursos frescos –más la venta de activos prescindibles como un grupo de estaciones de servicio en Colombia- le permitiría al grupo mantener el grado de inversión.

Salvando ese obstáculo (una rebaja en la calificación internacional implica mayores costos de financiamiento), la compañía deberá enfocarse en resolver sus problemas con cinco definiciones estratégicas que son compartidas por altos ejecutivos que tuvieron un rol importante en la empresa liderada por Paulmann.

1. Cambios y nuevo equipo de administración



En los últimos meses, doce altos ejecutivos han dejado Cencosud. El último fue el gerente de Asuntos Legales, Carlos Mechetti, quien se mantuvo en la empresa 24 años.

Tras cubrir la mayoría de los cargos con jóvenes gerentes, Paulmann reactivó la fórmula de retención de altos ejecutivos a través del traspaso de acciones.

2. Continuar en Brasil o vender



Cencosud opera en cinco países: Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil. En todos, el principal negocio es el de los supermercados, que representa el 71% de los ingresos del conglomerado. En algunas naciones tiene además multitiendas, centros comerciales, tiendas para el mejoramiento del hogar y participa en el negocio del crédito.

Varios analistas que siguen a Cencosud en el extranjero han insistido en la venta de la operación en Brasil, en donde la compañía desembolsó poco más de US$ 1,700 millones en compras de supermercados y aún no ha alcanzado rentabilidades mínimas de mercado, pero desde la matriz se afirma que esta filial no está en venta.

3. El sucesor de Horst Paulmann



En la última junta de accionistas Horst Paulmann se refirió escuetamente, como es habitual, al plan de sucesión. El clan controla el 53.3% del conglomerado.

Si bien no dio candidatos, el empresario de 84 años aclaró que no sería necesariamente uno de sus hijos quien tomará las riendas de esta firma que vende más de US$ 15,000 millones al año. "Muchos padres creen que los hijos son propiedad de uno; los hijos tienen que andar su camino", fue su reflexión.

Según el Registro de Comercio, la última modificación de la sociedad Inversiones Quinchamalí, a través de la cual la familia maneja Cencosud, se realizó a inicios de 2013. Ahí quedó estipulado que su administración corresponderá exclusivamente a Horst Paulmann, y que frente a su ausencia definitiva o incapacidad total, pasaría al control de un Consejo de Administración, conformado por sus hijos Manfred, Peter y Heike.

4. Lograr mayor nivel de rentabilidad sobre activos y sobre inversión



A partir del año 2002, el holding inició un agresivo plan de crecimiento e internacionalización vía compras, con lo cual pasó de tener ingresos por US$ 1,000 millones a US$ 16,600 millones en 2015.

Las compras de varias compañías en Chile (Santa Isabel y Paris), Argentina (Disco), Perú (Wong), Colombia (Carrefour) y Brasil (Bretas), además de la apertura de emblemáticos proyectos como el Costanera Center generaron un duro desafío a la administración de Cencosud.

Varias de las filiales del grupo evidencian una baja rentabilidad sobre activos y sobre inversión. No obstante, en su último informe sobre el holding, Feller-Rate dijo que actualmente la estrategia de la entidad contempla una serie de medidas enfocadas en la rentabilización de operaciones, mediante mayores eficiencias y automatizaciones, principalmente en el segmento de supermercados.

5. transformación digital y los competidores



Uno de los grandes desafíos del conglomerado en lo inmediato es su presencia en el e-commerce. Al compararse con su archirrival Falabella, el grupo liderado por Paulmann está muy rezagado.

Hace varios meses la firma se enfocó en desarrollar una plataforma interna (Jumbo Ahora), que tiene el mismo fin que Cornershop: hacer compras en 90 minutos. En su estado de resultados del primer trimestre, Cencosud informó que la aplicación "se encuentra en prueba piloto".

La firma ha dicho que está potenciando la omnicanalidad y la transformación digital, lo que se podría retrasar con los cambios en los equipos ejecutivos.

Diario Financiero

Red Iberoamericana de Prensa Económica (Ripe).