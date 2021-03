Mirtha Trigoso López, mtrigoso@diariogestion.com.pe

Vanessa Ochoa Fattorini, vanessa.ochoa@diariogestion.com.pe

Semana Santa es una fecha no solo de recogimiento. Para rubros como restaurantes significa tener a diario, durante cuatro días, ventas como las de un domingo, es decir triplicadas, o más, dependiendo del rubro, como las cevicherías.

Pero este año, debido a las medidas dadas por el Gobierno, de inmovilización obligatoria del 1 al 4 de abril, las cebicherías del país perderán el 40% de la facturación del segundo trimestre, y 10% de la del año, advirtió la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (Armap).

“Estamos bastante preocupados, la gente no va a poder viajar en estas fechas, ni ir a los restaurantes. Si bien en estos cuatro días podemos hacer delivery, los ingresos que derivan de la comercialización por este canal no son suficientes y no justifican nuestra operación”, dijo el presidente de Armap, Javier Vargas.

Mayores costos

Asimismo, refirió, los restaurantes marinos tienen que hacerle frente al alza del precio del pescado y los mariscos, que ya esta semana se han elevado en torno al 60% debido a la huelga de los pescadores artesanales, a lo que se suma el aumento del costo de las verduras (cebolla, limón) por el paro de transportistas de carga.

“De continuar la huelga de los pescadores artesanales en las próximas semanas, los precios actuales de los pescados y los mariscos podrían duplicarse para Semana Santa”, sostuvo Vargas.

No obstante ello no variaría el precio del plato de ceviche que se seguiría manteniendo en alrededor de S/ 35.

“El margen de rentabilidad promedio de las cebicherías siempre ha sido de 20%, hoy no tenemos rentabilidad, solo cubrimos costos básicos”, mencionó el presidente de Armap.

Restaurantes esperan se libere recojo en tiendas

Ante las nuevas medidas dadas por el Gobierno, los gremios de restaurantes piden una revisión de las mismas.

José Luis Silva, representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, refiere que el Gobierno solo habló del delivery, cuando “se debe también permitir el recojo en tienda”.

A ello se suma que el 65% de restaurantes no tiene delivery, debido a que genera un mayor costo, dijo.

“Se están tomando las mismas decisiones del Gobierno pasado, que no han tenido éxito, en vez de acelerar el proceso de vacuna se prohíbe la reactivación económica”, sostiene Silva.

Señala que hasta el momento el Ministerio de Salud no ha presentado una evidencia de contagios a través de restaurantes. Por ello, considera que si ya se aprobaron protocolos para el sector no se debe medir aforos.

En esa línea, dijo que el aforo que se les otorgó desde el 1 de marzo, de 30%, acaba siendo de 10%, ya que solo pueden atender un turno por los horarios (el almuerzo) y se prohibió atender los domingos.

“Se habló del uso de las terrazas y solo el 1% de los restaurantes a nivel nacional cuenta con ellas; se habló de usar los espacios públicos y solo tres o cuatro municipios de los más de 1,800 han indicado que quieren apoyar con el uso público de veredas y pistas”, refiere el representante gremial.

Más cierres

A la fecha ya han dejado de operar más de 5,000 restaurantes marinos, de los cuales más de 250 son negocios grandes de más de 30 mesas (Gestión 25.02.2021 ). Ante las nuevas medidas dictadas podrían cerrar más, dijo Javier Vargas.

“En los tres primeros meses del año solo logramos comercializar el 40% de lo que vendimos en la misma temporada del 2019, y entre abril y junio solo haremos el 30%. Pensábamos que la situación mejoraría, pero no será así”, anotó.