El Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) inició la construcción de su segunda sede, ubicada en la Av. Javier Prado Este, en el distrito de San Borja. Será inaugurada entre abril y mayo de este año. “Con esta nueva propuesta apuntamos a crecer en 30%”, comentó Mary Del Águila, directora ejecutiva del CEAM. No obstante, la sede en primera instancia ofrecerá cursos y programas de extensión, no las carreras en sí. La vocera añadió que no descartan ofrecer las carreras de diseño de moda y gestión de moda en el futuro.

El instituto buscará seguir diversificando la oferta en “otros mercados geográficamente alejados de la sede principal de Miraflores”, apuntando a San Borja, Surco, La Molina, San Luis, Santa Anita, Los Olivos, entre otros.

Del Águila comentó a Gestión.pe hace unos años que la demanda por incursionar en carreras creativas como el diseño de modas venía aumentando, debido a que su público objetivo son chicas entre 17 a 24 años de nivel socio económico B y C. Por ello, iban a orientarse a expandirse en Lima y después en provincia.

Asimismo, Denisse Távara, directora académica del CEAM afirmó en enero de este año que la descentralización ha sido vital para el desarrollo de la industria de la moda. Y que por ende, la expansión de sus profesionales. “En Lima hay estudiantes que vienen de provincias cercanas a la capital, pero también de Arequipa, Trujillo, Piura. Yo llegué desde Talara. Aún sólo estamos en Lima, pero pronto tendremos una noticia muy importante. Todavía no puedo dar tanta información, pero estamos creciendo. El rubro obliga constantemente a innovar y crecer, es parte de su naturaleza”, comentó.