La gestora inmobiliaria CCAA17, con proyectos residenciales en Miraflores y San Isidro, decidió incursionar en las galerías de arte en la avenida Camino Real. El recinto tiene exhibición-venta de obras de arte con un rango de precios entre US$ 1,500 y U$ 6,000. Para todo este año, tienen una programación de aproximadamente cinco muestras. La línea de exposición estará enfocada en fotografía, arquitectura y diseño.

“Parte importante del pensamiento detrás de la empresa es el de apoyar el desarrollo del arte y el diseño en el Perú. En esa línea, estamos más que satisfechos de generar un espacio abierto al público que le dé cabida a este tipo de iniciativas artísticas”, expresó Cecilia Caamaño, gerente general de CCAA17.

En el proyecto también participa Carlos Caamaño Foto-Galería, emprendimiento de arte fotográfico.

Este concepto artístico no dista mucho de lo que Caamaño busca plasmar en sus proyectos inmobiliarios. De hecho, a partir de la galería buscará diseñar en sus proyectos futuros, áreas comunes, como lobbies, que puedan ser usados como salas de exposiciones.

En sus 17 años de experiencia en el rubro, la ejecutiva ha participado en 26 proyectos, en los que se estima una inversión de US$ 119 millones.

Pese a la pandemia, la demanda de vivienda se mantuvo y en setiembre último entregó el proyecto Lord Cochrane I, y a fines de febrero próximo entregará Lord Cochrane 2. Asimismo, anunció Lord Cochrane 3 para el segundo semestre del 2022. Todos ellos ubicados en el eje entre San Isidro y Miraflores.

También está en construcción el Boulevard Roosevelt, en la avenida Álvarez Calderón, en San Isidro, que es un edificio boutique que será entregado en el segundo semestre de este año.

En Miraflores, el metro cuadrado puede costar entre US$ 2,000 y US$ 3,000. El precio puede aumentar conforme se acerca al límite con San Isidro, donde el metro cuadrado puede costar entre US$ 3,200 y US$ 5,000 por metro cuadrado, o incluso superarlo, dependiendo de la ubicación y la vista.

Nueva normalidad

Caamaño comentó que ha notado un marcado cambio en los hábitos de consumo de los clientes que van a buscar un departamento en estos últimos meses. A raíz de la pandemia, hay muchas personas bajo la modalidad de home office, pero también buscan moverse en bicicleta, y ya no usar tanto el auto.

“Son personas que quieren pasar más tiempo en casa, pero que buscan áreas verdes cercanas. También hay mucha demanda de balcones”. Y a la vez que tenga varios servicios cerca. Y la iluminación también es fundamental, ya que los departamentos son espacio para estudiar y trabajar.

A futuro, Caamaño adelantó que tiene en la mira alianzas con inversionistas interesados. CCAA17 no solo se fijará en una marca, sino también en proyectos de otros grupos económicos que demandan sus servicios. Y continuarán con proyectos con pocas unidades inmobiliarias (entre 12 y 20 departamentos), lo que permite personalizar el espacio, respondiendo a la demanda de viviendas bien iluminadas y diseñadas, con una propuesta destacada en paisajismo.

“También seguiremos trabajando entre tres y cuatro proyectos a la vez. Este volumen nos permite hacer seguimiento a las unidades inmobiliarias, incluso después de ser entregadas. No nos desvinculamos, seguimos en contacto con la administración del edificio”, apuntó la empresaria.