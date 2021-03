Ark Investment Management es conocido porque apuesta en grande por el fabricante de automóviles eléctricos más popular del mundo. Pero eso no ha sido suficiente para que los fondos de Cathie Wood estén al cien en los estándares ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG).

Sus ETF quedaron por debajo del promedio en un estudio reciente de Steven DeSanctis y Eric Lockenvitz, analistas de Jefferies. Eso se da pese a que el ETF insignia de Wood, Ark Innovation, de US$ 24,000 millones, se ha triplicado con creces en el último año, impulsado por sus inversiones en Tesla Inc.

La compañía de Elon Musk es la mayor tenencia de ARKK y actualmente comprende el 10.5% del fondo, según datos compilados por Bloomberg.

“Wood no está enfocada en ASG, los fondos no son específicamente ASG y las puntuaciones lo demuestran”, dijo DeSanctis en una entrevista telefónica. “Ellos apuntan al crecimiento innovador. Tal vez la otra forma de verlo es que el crecimiento innovador no necesariamente coincide con las mejores clasificaciones de ASG”.

Dado que los fondos de Ark Investment hacen apuestas relativamente concentradas, en comparación con otros ETF que incluyen más compañías, algunas empresas con puntajes ASG más bajos pueden arrastrar a todo el fondo. Además, no siempre hay datos suficientes para calificar a las empresas más nuevas, dijo DeSanctis.

Aproximadamente 80% de las acciones de ARKK tienen puntajes, en comparación con el 99.8% del índice S&P 500 en general, según el estudio de Jefferies.

“ASG sigue siendo un poco desordenado”, dijo Mike Bailey, director de investigación de FBB Capital Partners. “Muchas veces, si hay un historial muy corto, simplemente no hay muchos datos para cuantificar algo”.

ARKK se había recuperado hasta 26% este año antes de borrar sus ganancias del 2021 a principios de este mes, a medida que un aumento en los rendimientos de los bonos generó preocupación por las áreas caras del mercado. Aún así, la popularidad del fondo no muestra señales de desaceleración. Ha recibido US$ 7,100 millones desde finales del 2020, con entradas de cerca de US$ 1,700 millones solo este mes.

“La mayoría de los inversionistas están más preocupados por ganar dinero, bien o mal, que por los puntajes ASG”, dijo Barry James, gerente de cartera de James Investment Research.