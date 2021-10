Juan José Rosas, peruano de 23 años, y su socio Albert Hill, estadounidense, han logrado captar US$ 143 millones en la bolsa de valores de Nasdaq, un monto más de lo que esperaban, tras constituir a inicios de año su compañía Rose Hill Acquisition Corporation, que tiene como objetivo convertirse en accionista de otras empresas en Latinoamérica y que estas tengan opciones de listarse en la bolsa de valores de Estados Unidos.

¿De qué se trata esta iniciativa? Ambos han formado una SPAC (acrónimo de Special Purpose Acquisition Company, o empresa para la adquisición de compañías), y si bien este modelo de empresa surgió hace 15 años, ha tomado su auge en los últimos dos años en Estados Unidos y luego en los mercados emergentes.

La apuesta de Rose Hill es por Latinoamérica, comentó a Gestión Juan José Rosas, cofundador de la compañía, quien junto con su socio se han convertido en los inversionistas más jóvenes en SPAC en Nasdaq, y es el primer inversionista peruano en listar en esta bolsa estadounidense.

¿Cómo surge el proyecto?

La idea nació a principios de febrero de este año, somos un vehículo de inversión que se llama SPAC, un fondo de inversión que recauda capital y se vuelve público en los mercados capitales de Estados Unidos, en nuestro caso de Nasdaq.

¿Cuál es el objetivo que tienen con la emisión?

Nuestro propósito es asociarnos a largo plazo e invertir en una compañía privada, pero solo invertir en una porción de la empresa para que esa compañía privada sea pública, es decir que cotice en la bolsa de Estados Unidos, que le permita aumento de liquidez, acceso a poder recaudar más capital en el futuro, acceso a una mayor base de inversionistas.

La juventud podría ser un factor en contra para ti y tu socio, ¿qué tan involucrado has estado?

Me gradué de la Universidad de Cornell en NY en agosto del año pasado, y con mi socio Albert Hill siempre hemos hablado de ideas de negocio, como podemos ayudar a Latinoamérica, a Estados Unidos y a varios mercados emergentes. Antes de Rose Hill, trabajé en el banco de inversión Chardan, específicamente dedicado a las SPAC, en el que ayudé a recaudar más de US$ 1,000 millones, tuve experiencia en ocho transacciones, asesorando e invirtiendo en este producto, y con mi socio vimos que en el mercado de Latinoamérica hay potencial.

¿Por qué Latinoamérica?, ¿qué planes tienen?

Para empezar, solo había algunas SPAC en Latinoamérica, menos de cinco en el momento, la mayoría está en Estados Unidos, entre 300 y 400 de estos fondos, así que vemos un mercado poco penetrado en el que las SPAC pueden proveer de valor a una empresa de Latinoamérica.

Lo que buscamos es asociarnos con una empresa cuyo valor esté entre los US$ 400 millones y US$ 1,000 millones.

Los mercados locales en Chile, Colombia o Perú a veces son poco líquidos, por lo que creemos que este producto va realmente añadir valor a las compañías.

¿Algún país o sector al que apuntan?

Nos estamos enfocando en cinco países: México, Brasil, Perú, Chile y Colombia. El tamaño de las empresas que estamos buscando asociarnos a largo plazo es entre US$ 400 millones y US$ 1,000 millones. Tenemos algunos sectores en mente como salud, e-commerce, sector financiero o fintech, pero queremos estar en diversos sectores.

Además de tu socio y tú en Rose Hill ¿quiénes más los acompañan?

No solo se trata de Albert Hill y yo, sino que en nuestro equipo contamos con exoperadores de compañías públicas en México, y directores líderes en el sector financiero, en fondos de inversión, entre otros, que tienen cerca de US$ 130 mil millones en experiencia en fusiones y adquisiciones en Latinoamérica. Entre ellos se tiene a Mario Fleck, GG de Accenture Brasil y Rio Bravo Venture Partners, que ha gestionado más de US$ 5,000 millones, Felipe Morris, director en Intercorp, Ricardo Vásquez y Pedro Molina, de Colombia, socios de Victoria Capital Partners, Juan Manuel Fernández, de Banco Santander Banca de Inversión, y Christian Moreno en Chile, quien es presidente de Ameris Capital, uno de los sponsors de Rose Hill.

Rose Hill

Fueron a Nasdaq por US$ 125 millones, pero sumaron más de US$ 143 millones…

Las SPAC y la mayoría de las ofertas públicas iniciales normalmente tienen una cláusula que le permite al banco de inversión que nos ayuda a recabar, en nuestro caso Cantor Fitzgerald, tener una opción de recabar un 15% más; debido a que hubo una demanda extremadamente alta, que es inusual, se decidió ejercer la opción y recabar 15% más, US$ 143.75 millones. El mercado ha tomado bien la experiencia del equipo, la tesis de inversión, el valor agregado que podamos dar a una empresa en Latinoamérica que al final es nuestro propósito.

¿Por qué empresas de US$ 400 millones a US$ 1,000 millones?

Como SPAC somos un fondo de inversión que quiere mantenerse como accionista minoritario, ya que el objetivo es ayudar a listar en la bolsa de Estados Unidos. Con lo recaudado queremos mantener una participación cercana al 10%, porque queremos que el accionista mayoritario sea quien dirija su compañía, simplemente seríamos asesores que los ayudaríamos a expandirlos. Quiero recalcar que este es el estándar en las SPAC, es la razón del tamaño.

¿Qué hace que el camino sea diferente frente a las otras opciones que hay en el mercado?

Uno de los beneficios de los SPAC en comparación al IPO tradicional es que se puede listar más rápido, con lo otro primero tienes que contratar a un banco de inversión, abogados, y ello puede implicar entre siete u ocho meses de papeleo, y muchas veces pasa que el mercado no es favorable. En las SPAC es diferente, ya tenemos recabado el capital, en estos momentos el capital está en un fideicomiso en EE.UU., entre US$ 143 millones a US$ 146 millones; así que cuando conversamos con la empresa y estamos de acuerdo en un valor, hacemos los documentos para listarse el proceso dura de tres a seis meses, pero ya tenemos el capital recabado, es más certero, no tienes que estar testeando el mercado porque ya hay inversionistas interesados.

Los US$ 143 millones es un capital inicial, ¿van a levantar capital para operaciones futuras?

Lo que queremos es ser una franquicia y hacer varios Rose Hill, con un ángulo de largo plazo, asociarnos con otras empresas, pero lo recaudado acá está específicamente estructurado para una empresa, pero queremos ser una franquicia y hacer varias operaciones, así que cuando terminamos el proceso de listado el nombre cambia al nombre de la empresa, así como los ejecutivos y directores que serían de la empresa listada.

¿Ya tienen una empresa en particular en la mira?

Una de las reglas de las SPAC es que no podemos saber qué compañía vamos a adquirir antes de volvernos públicos, pero ya somos públicos, entonces ahora tenemos una lista de compañías, entre 10 a 15 empresas que nuestro equipo conoce bien; ya hemos hecho una introducción si estarían interesados en listarse en la bolsa de EE.UU., los beneficios, les estamos enseñando acerca de las SPAC. Además, tenemos una lista más grande de posibilidades atractivas para asociarnos.

¿Cuándo cerrarían esa primera operación?

Nosotros tenemos hasta 15 meses para cerrar la transacción. Lo que más demora son los procesos regulatorios en la SEC, pero estimamos cerrar un acuerdo en los ocho próximos meses.

¿Hay oportunidades en Perú?

Nosotros creemos que hay oportunidades en Perú, sobre todo en este rango de US$ 400 millones a US$ 1,000 millones, obviamente la actividad de inversión ha disminuido por la situación política, pero sigue habiendo compañías que pueden proveer un valor agregado en Perú y si se listan en Estados Unidos pueden expandir su valor. Somos optimistas que podemos encontrar valor agregado en Perú y estamos ya en contacto con ejecutivos de alto calibre.

De la experiencia, ¿en cuánto se eleva el valor de las compañías latinoamericanas en la bolsa de Estados Unidos?

Una de las razones por las que decidimos empezar las SPAC en Latinoamérica es que vimos que las precedentes han mejorado su valor, como Betterware, una empresa de e-commerce en México que fue adquirida por una SPAC, cuyo precio de las acciones pasó de US$ 10 a US$ 40, estamos hablando de un retorno de más de 400%. Otro ejemplo es Tecnoglass, una empresa de vidrios en Latinoamérica, cuya acción subió de US$ 10 a US$ 24, con un rendimiento de 140%, entre otros ejemplos.

Debo precisar que no podemos prometer nada, no podemos decir que las acciones van a subir, pero podemos decir cómo ha sido el caso.

¿Por qué Nasdaq?

Nasdaq la elegimos por el tamaño de empresas con las que nos queremos asociar, que son de US$ 400 millones hasta 1,000 millones, en términos de Estados Unidos son medianas a pequeñas, entonces Nasdaq fue la mejor decisión. Estamos buscando que en dos a cuatro años esta empresa sea de más de US$ 1,000 millones.

