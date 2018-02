Caso Odebrecht: Deuda de constructora a proveedores suma los S/ 80 millones

La empresa constructora Odebrecht, implicada en actos de corrupción en el caso Lava Jato, debe a la fecha la suma de S/ 80 millones a 450 empresas proveedoras de sus diversas obras, pero este monto podría aumentar aún más con el paso del tiempo.

Así los advirtió el presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alache. “La deuda total a las 450 empresas asciende actualmente a S/ 80 millones, aproximadamente”, detalló.

“Aunque la estadística podría ser peor, si sumamos a más empresas a nivel nacional que han participado en más proyectos de Odebrecht, pero que no forman parte de nuestra Asociación”, indicó Nagib Hamideh, miembro del citado gremio y proveedor de la obra Vías Nuevas de Lima.

En eso contexto, detalló que este monto incluyen intereses y moras. “Tanto los bancos como la Sunat nos vienen cobrando intereses y moras, por lo que nosotros también tendríamos que cobrar intereses y moras por un año de no pago, ¿quién lo va pagar: Odebrecht o el Gobierno?”, precisó Alache.

Para el representante de los proveedores de Odebrecht, el causante de la situación actual de cada empresa es el Gobierno por no activar la cadena de pagos, situación que ha generado la quiebra de 169 empresas y el riesgo de que el 80% de las 450 afectadas, quiebren en marzo.

“El causante de esta situación es el Gobierno por no haber podido manejar inteligentemente este problema que lo han solucionado otros países, en abril de 2017, y todos siguen trabajando. ¿Cuándo nos van a pagan? Ya no lo sé. Odebrecht nos quiere pagar, pero el Estado no lo permite”, acotó Alache.

¿Cuáles son los siguientes pasos? El empresario indicó que han remitido hasta tres misivas al jefe de Estado informándole el panorama actual de las proveedoras de Odebrecht, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

Incluso, afirmó que - en octubre de 2017 - se le pidió al mandatario que sean consideradas para efectuar las obras de reconstrucción de los ríos Rímac y Huaycoloro como es la descolmatación, encauzamiento y construcción de defensas ribereñas en forma directa (ver carta), pero tampoco han tenido una respuesta, ni tampoco han sido consideradas.