Caso Lava Jato: Odebrecht podría enfrentar mayor pago de reparación civil

La semana que pasó una pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a Convoca, reveló pagos irregulares –realizado por la constructora Odebrecht – relacionados a cinco obras en las que participó y que no están incluidas en el acuerdo homologado de colaboración eficaz.

Este acuerdo fijo el pago de S/ 610 millones por concepto de reparación civil en el transcurso de 15 años .

En concreto se halló un total de 53 transferencias de dinero (que salieron de la Caja 2) por cerca de US$ 9 millones a lo que se sumó más de US$ 1.6 millones para directivos de Odebrecht entre marzo y diciembre del 2014.

Ante estas nuevas sospechas de soborno, ¿cabe la posibilidad de recalcular el pago pactado por concepto de reparación civil?

Gestión.pe supo que esta posibilidad está establecido en el acuerdo de colaboración eficaz homologado por el Poder Judicial, siempre y cuando se compruebe que los desembolsos realizados por la constructora y que están fuera del citado acuerdo fueron sobornos a funcionarios públicos y habrían causado un agravio al Estado.

Fuentes judiciales explicaron que la ley que establece el pago de reparación civil (Ley No 30737) prevé sumar o aumentar al monto establecido nuevos proyectos implicados en actos de corrupción; no obstante, esta misma norma no estipula evaluar la capacidad de pago de las empresas implicadas en actos ilícitos.

"Si se comprueba que existieron actos de corrupción en nuevos proyectos –que no forman parte del acuerdo homologado– se tendría que recalcular la reparación civil sobre el valor de los proyectos implicados , pero si la empresa no puede pagar con todo el patrimonio que tuviera el nuevo valor de reparación civil, el Estado tendrá que decidir qué acciones tomar. No tendría sentido imponer una reparación civil sin tomar en cuenta los estados financieros de la compañía. El Estado debería imponer como criterio la capacidad de pago para asegurar la reparación", arguyeron.

Donaciones a campañas políticas

Las fuentes consultadas para este reporte indicaron que lo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación forma parte de la pesquisa interna –que está llevando a cabo Odebrecht – y que fue entregada a las autoridades judiciales peruanas el último 12 de junio, tal como lo estipula el acuerdo de colaboración eficaz.

"El acuerdo prevé eso: una vez firmado y homologado se abrirá la puerta para que la empresa pudiera –bajo un marco jurídico sólido– hacer eso, que es buscar información que pueda entregar y a las personas responsables para que puedan explicar (su participación) ", anotaron. Ante lo cual, se esperaría una nueva nueva ronda de declaraciones –relacionado a esta entrega– ante las autoridades judiciales peruanas.

Así, en manos de Odebrecht quedan todavía por analizar cerca de tres millones de documentos relacionados al sistema My Web Day y Drousys por lo que se esperaría que salga a la palestra nuevos pagos realizados bajo estos sistemas en las siguiente semanas y meses respecto a otras obras que tampoco formarían parte del acuerdo de colaboración eficaz, las que deberán ser entregadas a los fiscales peruanos para su indagación.

Hasta la fecha, la empresa ha reconocido actos de corrupción en al menos cuatro proyectos: Carretera Interoceánica (tramo 2 y 3); la Línea 1 del Metro de Lima (tramo 2 y 3); la Vía Evitamiento del Cusco y la Costa Verde del Callao. Los mismos que forman parte del acuerdo de colaboración eficaz.

Si bien las investigaciones fiscales determinarán si los nuevos pagos fueron sobornos, voces relacionadas con la investigación judicial precisaron que la Caja 2 también era usada por Odebrecht para pagos a terceros por servicios de consultoría o profesionales como abogados, ingenieros –entre otros– que no querían dejar rastro de su relación con la empresa e incluso para aportes a campañas políticas.

"Si esto se comprueba, no significará que Odebrecht ha generado un agravio al Estado peruano sino la persona, es decir, el consultor que fue que recibió un pago por un servicio prestado, sin pagar impuestos", apuntaron. Ello deberá ser determinado tanto por la Procuraduría como por la Fiscalía.

Chavimochic: Adenda no debería peligrar tras revelaciones

Chavimochic III es una de las obras en las que se sospecha de que Odebrecht habría pagado sobornos a través de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2). De acuerdo a pesquisas periodística, se encontró en el sistema Drousys dos transferencias por más de US$ 447,000 durante la gestión del expresidente regional de La Libertad, José Murgia (Apra).

Ante estas revelaciones, el actual gobernador, Manuel Llempén (APP), dijo que este hallazgo podría hacer peligrar la firma de la adenda con Odebrecht para la culminación de la presa Palo Redondo .

Al respecto, las fuentes consultadas afirmaron que la adenda –que debería ser firmada en julio– no debería 'estar en peligro' dado que el dinero que se usará para la culminación de la presa (que registra un avance de 70%) y que conllevará a la salida de la brasilera de la concesión, va estar en un fideicomiso dedicado para la obra. A lo que se suma, que la constructora cuenta actualmente con un sistema de compliance, que en la práctica asegura que no volverá a cometer actos ilícitos.