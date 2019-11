Standard and Poor´s –en su último reporte respecto al Banco de Crédito del Perú (BCP)– indicó que la posición comercial del banco, continúa reflejando su liderazgo en todos los segmentos.

La participación de mercado del BCP (incluido MiBanco) fue de alrededor 31% en términos de préstamos y 30% en depósitos. En general, el banco disfruta de un perfil comercial diversificado, con participación activa en banca minorista y mayorista, gestión de activos, actividades de banca privada y tesorería.

Su fuerte presencia en el país y la diversificación empresarial le dan estabilidad comercial y de ingresos, apuntó la clasificadora. Por ende, la composición de la cartera de préstamos de BCP se ha mantenido estable en los últimos años .

A setiembre de 2019, cerca del 46% del total de su cartera de préstamos se dedicó a los segmentos de mercado corporativo; 15% a pymes; 16% a hipotecas; 10% para microfinanzas; 8% para préstamos de consumo y 5% para tarjetas de crédito (estas métricas incluyen la cartera de MiBanco).

Standard and Poor´s proyectó que en los próximos 12 a 18 meses se esperaría un aumento en los préstamos en soles, pero no habría cambios importantes en la combinación de negocios del BCP.

Igualmente estimó que la cartera de préstamos del banco crecerá 7% aproximadamente en términos nominales este año y en 8% el 2020, en comparación con el 10.5% del 2018 y 5.6% del 2017 que se vio afectado por el Niño Costero, los problemas políticos y el impacto de las investigaciones sobre sectores de construcción y financiamiento de proyectos de Perú.

“Consideramos que las inversiones mineras seguirán expandiéndose; que los proyectos de infraestructura avanzarán gradualmente y las condiciones externas serán más difíciles”, argumentó.

La clasificadora añadió que el banco continúa revisando sus operaciones con un enfoque en la experiencia y eficiencia del cliente, y de innovación. “En este sentido, los clientes en línea representaron aproximadamente el 35% del total, mientras que fuera de la sucursal las transacciones fueron el 58% del total”, añadió.

Standard and Poor´s consideró que el BCP tiene una gran importancia para el sistema financiero peruano. “Ante lo cual, creemos que existe una probabilidad moderadamente alta de apoyo gubernamental extraordinario, dado que consideramos el gobierno peruano apoya su sistema financiero. No obstante, no existe por el momento un posible apoyo del gobierno, dado el actual calificación de la moneda y del banco”, acotó.