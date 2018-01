Carrefour emulará a Whole Foods para hacer frente a Amazon

El plan de Carrefour SA para resistir a Amazon.com Inc. es tratar de parecerse más a Whole Foods Market, la tienda de comestibles estadounidense que el gigante online adquirió el año pasado por US$ 13,600 millones.

El nuevo máximo responsable del atribulado minorista francés, Alexandre Bompard, trazó este martes los planes destinados a cuadruplicar las ventas de alimentos orgánicos hasta 5,000 millones de euros (US$ 6,100 millones) y llevar los productos de marca propia hasta un tercio de las ventas para 2022.



La compañía proyecta reducir sus grandes establecimientos, recortar 2,400 empleos corporativos e invertir 2,800 millones de euros en ampliar su presencia online.

La acción avanzó 6,6 por ciento, la mayor suba durante una jornada de operaciones en casi dos años. Las acciones de Carrefour perdieron más de la mitad de su valor en el último decenio.



“El plan de transformación contiene todos los requisitos necesarios”, escribió Bruno Monteyne, analista de Sanford C. Bernstein. “Parte de la debilidad que hemos visto en Carrefour ha sido que los consumidores perdieron contacto con la oferta de alimentos franceses”.

Al centrarse en alimentos frescos en un momento en que el comercio electrónico invade el mercado de comestibles, el nuevo máximo responsable está siguiendo el ejemplo de Whole Foods, así como también de supermercados del Reino Unido como Tesco Plc.



Bompard, que ingresó en Carrefour desde el minorista francés de artículos electrónicos Fnac Darty SA el año pasado, también anunció asociaciones con el gigante de internet Tencent Holdings Ltd. y el operador de tiendas de comestibles Yonghui Superstores Co. que se propone impulsar su subsidiaria china.

Alimentos frescos

Carrefour, que ha perdido terreno a nivel interno frente a Amazon y operadores de “hipermercados” rivales como E. Leclerc, proyecta desarrollar su marca orgánica Greenweez y apunta a llevar el crecimiento de las ventas de productos frescos en Francia hasta un nivel tres veces mayor que el de los productos de consumo en general.



La compañía se propone consolidar su presencia online para las compras generales en un sitio web en cada mercado.



El minorista también reforzará el comercio electrónico ampliando el reparto domiciliario a 26 ciudades en Francia este año, y los envíos exprés en una hora estarán disponibles en 15.



El objetivo es elevar las ventas de comercio electrónico desde 850 millones de euros el año pasado hasta 5,000 millones de euros en 2022.



Carrefour también quiere fortalecer las ventas de productos de marca propia respecto del nivel actual de aproximadamente la cuarta parte de los ingresos. Los nuevos productos marca Carrefour cubrirán una gama más amplia y serán más competitivos a nivel precio, abarcando tanto ingredientes como platos hechos, dijo la compañía.



La ofensiva en los alimentos frescos podría atraer 1 millón de clientes nuevos en Francia, dijo el comerciante minorista.



La ganancia de Carrefour se desplomó dos tercios desde su pico máximo de 2007 conforme las compras online y las tiendas especializadas erosionaban sus ventas de electrodomésticos y estallaba entre las tiendas de comestibles francesas una guerra de precios.



Carrefour es desde hace tiempo líder en supermercados franceses, pero el año pasado su cuota de mercado cayó por debajo de la empresa de capital cerrado Leclerc, según Kantar Worldpanel.