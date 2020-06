La empresa Carnival Corporation, con pérdidas por US$ 2,400 millones en el segundo trimestre debido a la pandemia del COVID-19, anunció que cancelará todos los viajes de cruceros programados hasta el próximo 30 de setiembre.

La empresa recordó en un breve anuncio que la industria de cruceros en Estados Unidos “voluntariamente” extendió hasta el 15 de setiembre la pausa de sus operaciones debido a la pandemia, que en Estados Unidos se ha cobrado la vida de cerca de 120,000 personas.

En Florida, donde están varias de las sedes de las mayores navieras, entre ellas la de Carnival, la crisis sanitaria superó este lunes los 100,000 casos confirmados, la mayoría en el sureste de Florida, donde están puertos importantes como los de Miami y Everglades.

Carnival señaló que la "decepcionante" decisión de postergar hasta después de setiembre los cruceros es acorde con las conversaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias y gubernamentales estadounidenses y la industria de cruceros.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) anunció el viernes pasado que sus empresas asociadas dedicadas a los viajes oceánicos acordaron voluntariamente extender la suspensión de sus operaciones desde puertos estadounidenses hasta el 15 de septiembre debido al COVID-19.

Carnival indicó que aquellos pasajeros afectados recibirán información sobre el reembolso de los viajes cancelados.

La naviera informó la semana pasada que los ingresos del segundo trimestre, en el que en su mayor parte no ha habido actividad, fueron de US$ 700 millones frente a los US$ 4,800 millones de igual periodo del año anterior.

Precisó que está cerrando acuerdos para desprenderse de seis barcos de su flota en los próximos tres meses.

Al mismo tiempo dijo que va a retrasar la entrega de cuatro nuevos barcos prevista para el periodo mayo-octubre del 2020 por el impacto del COVID-19 en el trabajo de los astilleros.

Así como otras compañías de cruceros, Carnival tiene paralizadas sus operaciones en Estados Unidos por orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que solo permitirán la reanudación de la navegación cuando estén dadas las condiciones sanitarias.

Carnival terminó el segundo trimestre con una liquidez disponible de US$ 7,600 millones y espera incrementarla aún más mediante la refinanciación de los plazos previstos para el vencimiento de deudas.