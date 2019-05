La otra carne falsa: Beyond Burger se enfrenta a exsocio

Danny Goodman no ha comido una hamburguesa de Beyond en tres años. Y se está manteniendo al margen de las acciones de Beyond Meat Inc. a pesar de la manía por los alimentos sin carne que prospera enWall Street.

No importó que la compañía de Goodman soliera fabricar hamburguesas veganas para Beyond, que, tiempo atrás, ayudó a atraer inversionistas como Bill Gates y Leonardo DiCaprio.

Por más que el valor de mercado de Beyond Meat se disparara a US$ 3,800 millones en su primer día de cotización en bolsa, Goodman tuvo un problema con la empresa. Su negocio familiar, Don Lee Farms, dice que tras una amarga ruptura en 2017, Beyond Meat robó los métodos que había usado para preparar hamburguesas con los ingredientes de proteína de arveja de Beyond Meat. Beyond Meat y Don Lee Farms se están demandando mutuamente, entre otras cosas.

Sin embargo, ambas empresas se mantienen indiferentes respecto a la seguridad alimentaria. Beyond Meat ha negado los cargos de Don Lee Farms y Don Lee Farms ha negado los cargos de Beyond Meat. A los inversionistas parece no importarles. La acción subió 163% el jueves, lo que la transforma en la oferta pública inicial más exitosa desde la crisis financiera de 2008 para las OPI valoradas en US$ 200 millones o más.

Hippies vegetarianos

La disputa legal entre los antiguos socios muestra qué tan lejos han llegado los participantes en el mercado de US$ 878 millones anuales de los sustitutos de la carne de los hippies de ojos soñadores, los primeros que propusieron cambiar el mundo con un mensaje vegetariano. A medida que el mercado se vuelve más lucrativo, también se vuelve cada vez más implacable. Y hay más en juego.

Compañías como Beyond Meat, Impossible Foods Inc. y Don Lee Farms de Goodman han crecido para desafiar a la industria tradicional de la carne y ahora Wall Street las está tomando en serio.

"Pienso menos en los movimientos diarios de las acciones y realmente más en dónde podemos llevar a esta compañía", dijo el director ejecutivo de Beyond, Ethan Brown, a Bloomberg TV el jueves.

"Tenemos un futuro realmente emocionante frente a nosotros que estoy deseoso por materializar". Goodman dijo que quedar fuera de la OPI fue algo "desafortunado". Pero le deseó suerte a Beyond Meat.

"Queremos que todos tengan éxito y que todos lo hagan de la manera correcta", dijo.

Entre las disputas legales se encuentra quién podría haber sido responsable de la supuesta contaminación por salmonela.

Hallazgo de salmonela

Cuando Beyond encontró salmonela en un lote de alimentos sin terminar, la compañía decidió que la planta era "inadecuada para la producción de alimentos".

En el último capítulo de la saga legal, los abogados de Don Lee dijeron que descubrieron que Beyond les entregó lo que denominaron como una copia alterada de una auditoría de seguridad alimentaria de sus instalaciones de fabricación. Agregaron el delito de fraude a su denuncia en marzo. Beyond está trabajando para desestimar los cargos.

Goodman podría filosofar acerca de la salida a bolsa de Beyond, pero dijo que la próxima vez que desee carne de origen vegetal, optará por la Impossible Burger o la hamburguesa con frijoles negros de su propia compañía.

Agregó que Beyond Burger no sería "algo que buscaría en un mercado, independientemente de nuestra relación actual".