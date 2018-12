Carlos Slim, Inbursa: apuesta pensional que finalmente da frutos

7. FOTO 3 | 7. Carlos Slim Helú – US$ 67,6 mil millones (55,3 mil millones de euros). Carlos Slim Helu controla la mayor firma de telecomunicaciones móviles de América Latina, América Móvil, de la que es presidente. Slim también posee participaciones en varios negocios de minería, bienes raíces y bienes de consumo, incluido The New York Times. Es el hombre más rico de México. (Foto: Bloomberg)