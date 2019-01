Carlos Moreno: “Campo Mar y el Estadio Lolo Fernández ya están valuados en US$ 180 millones”

¿Cuáles son los avances del plan de reestructuración?

El plan de reestructuración está destinado a pagar la deuda concursal, y consiste en poner en valor dos activos principales, que son Campo Mar y el Estadio Lolo Fernández.

¿Cómo se realizará esta mejora?

En el caso de Campo Mar “U”, se debía cambiar el uso de los terrenos; tenía solo un uso que era el recreacional. El objetivo era cambiar los usos para que tenga múltiples oportunidades de inversión y mejorar su valor. Ese objetivo ya se logró.

¿Pero la Sunat ha indicado que no se cumplió con el cambio de zonificación en Campo Mar?

Es falso, estarían ignorando la Ordenanza Municipal N° 2133-MML, que autorizó una zona reglamentaria, que es más flexible como cambio de zonificación y autoriza múltiples usos.

¿Y en el caso del Estadio Lolo Fernández?

Sobre el Estadio Lolo Fernández, había que determinar que no tenía ninguna carga o gravamen. Esto se ha reforzado con un informe del abogado Martín Mejorada y con el certificado de cargas o gravámenes de Registros Públicos, que indica que nada impide su libre disponibilidad.

¿En cuánto están valorizados ahora Campo Mar y el Lolo Fernández?

Se han realizado valuaciones que ubican al Estadio Lolo Fernández en un monto cercano a US$ 40 millones y a los dos lotes de Campo Mar en hasta US$ 120 millones. Es decir, ya están valuados en US$ 180 millones por una concesión de ambos predios en un plazo de 30 a 40 años.

¿Cuál es el siguiente paso?

Tenemos un plazo de seis meses, de acuerdo al plan de reestructuración, contado desde el 20 de febrero del 2019, para conseguir la habilitación urbana en el caso de Campo Mar “U”, para poder recibir ofertas y presentarlas a la Junta de Acreedores para su aprobación. Estamos buscando que con estos dos predios se cancele la deuda concursal.

Deuda corriente



¿Cuál es la situación económica no concursal del club?

Tenemos una deuda corriente de US$ 8.5 millones, y once facturas adelantadas por ingresos de televisión.

Los ingresos mensuales por televisión son de US$ 550,000, y estamos tratando de retroceder en el cobro de facturas con nuevas fuentes de ingresos.

¿Cuánto vale el uniforme del club a nivel de auspiciadores?

Todo el vestuario está valorizado entre US$ 1.6 millones y US$ 2 millones. Hemos colocado el 70% de su valor y esperamos cerrar en 80%, y sin tener torneos internacionales.

¿Cuál es el ingreso anual del club?

En el año 2018, fue el primer año en que tuvimos utilidad operativa, que fue de S/ 40 millones; y para este año hemos reducido el presupuesto del primer equipo en 20%, que nos da la posibilidad de realizar, si nos lo pide el entrenador, otra contratación, siempre que se ubique en el presupuesto.

¿Qué ventajas trae consigo el que el Estadio Monumental pase a nombre de la “U”?

Uno de los proyectos es vender el nombre a una marca, pero también se están independizando predios como la explanada, para darles una mejor utilidad, la contratación de los servicios de agua y luz para las oficinas, entre otros.

A nivel financiero ¿cuál es la ventaja?

Por primera vez, el Estadio Monumental aparecerá en los Estados Financieros del club como un activo y con un valor real.

¿En cuánto está valorizado el Estadio Monumental?

Está pendiente de hacer una tasación, pero no debe bajar de US$ 200 millones.

La explanada ya se alquila. ¿Cuál es la finalidad de independizar esos predios?

Ahora contamos con múltiples espacios libres, por lo que estando a nombre del club, podría dar lugar al desarrollo de negocios, la construcción de edificios, como estacionamientos, espacios comerciales, además del alquiler para eventos.