La vida de fugitivo está resultando costosa para Carlos Ghosn. El costo de su fuga incluyó US$ 14 millones en dinero confiscado para la fianza, mientras que la operación que permitió que el expresidente de Nissan celebrara la víspera de Año Nuevo en Beirut podría haber costado US$ 15 millones o más.

Esto incluye US$ 350,000 para el jet privado que llevó al exejecutivo automotriz de Osaka a Estambul y millones de dólares para su extracción en varios países que habría requerido a un equipo de hasta 25 personas medio año de planificación, según un experto en seguridad privada que dijo que no estaba involucrado y pidió no ser identificado dada la naturaleza de la operación.

Dichos gastos redujeron la fortuna de Ghosn en 40% desde que fue arrestado hace más de un año en el aeropuerto Haneda de Tokio, según estimaciones del índice de multimillonarios de Bloomberg. Ahora se calcula que su fortuna es de aproximadamente US$ 70 millones, muy inferior a los US$ 120 millones en el momento de su primera aparición en la corte hace un año.

‘Misión imposible’

En un tono impetuoso durante una conferencia de prensa de dos horas y media en Beirut el miércoles, Ghosn, de 65 años, proclamó repetidamente su inocencia contra las acusaciones de que subestimó sus ingresos y allanó los recursos corporativos para beneficio personal, acusó a fiscales japoneses, funcionarios del gobierno y a ejecutivos de Nissan Motor Co. de conspirar para destituirlo e insistió en que limpiaría su nombre.

“Estoy acostumbrado a lo que llamamos misión imposible”, dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas reunidos. “En las próximas semanas tomaré algunas iniciativas para contarles cómo voy a limpiar mi nombre”.

Esto podría incluir un libro que lo cuente todo. Ghosn planea publicar la historia de su arresto, según un informe de la emisora pública japonesa NHK.

Con el colapso de su carrera, Ghosn ya perdió millones en pagos. El año pasado, Nissan canceló la jubilación y la compensación vinculada a acciones y Renault SA dijo que no se beneficiará de un acuerdo de no competencia que firmó en el 2015 y pagos basados en acciones que estaban condicionados a su permanencia en la empresa. Muchos de los cargos en su contra se centran en pagos de jubilación, por un total de más de US$ 140 millones, que aún no había recibido.

Investigaciones francesas

Puede que esto sea apenas el comienzo. Investigaciones preliminares francesas examinan el posible desvío de dinero de Renault por parte de Ghosn para organizar fiestas lujosas y pagar honorarios de consultoría.

El exejecutivo automotriz también acordó pagar US$ 1 millón para resolver una queja civil de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que indicó que Ghosn no reveló adecuadamente los posibles pagos de jubilación, sin admitir o negar irregularidades.

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, bufete de abogados estadounidense de Ghosn, se negó a comentar sobre las estimaciones de riqueza de Bloomberg o sobre el acuerdo de la SEC. El abogado libanés de Ghosn también declinó hacer comentarios.

Nissan busca entablar acciones legales contra Ghosn en Líbano, dijeron personas familiarizadas con los planes de la compañía, para recuperar el dinero que, según afirma, usó incorrectamente. El fabricante automotriz busca desalojarlo de la villa rosa en Beirut a la que todavía tiene acceso. Nissan la compró por US$ 8.75 millones, la remodeló y la adecuó para Ghosn, según una persona familiarizada con el asunto.

No queda claro si se ha incautado alguno de los activos de Ghosn. En los casos penales de cortes en Japón, los bienes de un acusado no pueden ser confiscados hasta que se llegue a un veredicto judicial, según Taichi Yoshikai, profesor de derecho en la Universidad de Kokushikan.

Solo se puede congelar los activos si están vinculados a ciertos tipos de delitos, relacionados principalmente con crimen organizado, y un juez determina que es probable que sean incautados en caso de un veredicto de culpabilidad, agregó. Hay excepciones en casos civiles, pero no está claro cómo es la aplicación cuando un acusado está en el extranjero, dijo.

El cálculo de Bloomberg del patrimonio neto de Ghosn supone que ninguno de sus activos en el momento de su arresto, que incluía acciones de Renault y Nissan ahora valoradas en aproximadamente US$ 60 millones, ha sido incautado o vendido.