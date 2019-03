Cargill invertiría US$ 1,000 millones en América Latina en los próximos cinco años

Cargill podría invertir US$ 1,000 millones en América Latina en los próximos cinco años, aprovechando las condiciones políticas favorables en países claves de la región, al tiempo que mantendrá su operación en Venezuela pese a las dificultades actuales, dijo un alto ejecutivo de la compañía.

David MacLennan, presidente y director ejecutivo del operador global de materias primas y procesador de alimentos, destacó las condiciones favorables para los inversionistas privados en países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, aunque se abstuvo de revelar detalles de las posibles compras de su empresa en los próximos años por pactos de confidencialidad.

"No tenemos un número exacto en este momento, pero diría que si tomamos entre US$ 200 y US$ 300 millones en Colombia y todas esas geografías fácilmente en cinco años podría llegar a los US$ 1,000 millones", dijo MacLennan el martes en la noche en una entrevista con Reuters en Bogotá.

Cargill compró en Colombia en los últimos dos años Pollos El Bucanero y Campollo, adquisiciones con las que busca expandir su presencia en el sector avícola del país sudamericano, al tiempo que explora posibles incursiones en los sectores de carne vacuna, carne de cerdo y de pescado.

Las proyecciones para Colombia incluyen una inversión de entre US$ 200 y US$ 300 millones en los próximos dos años, principalmente para mejorar eficiencia y aumentar capacidad de producción en sus dos plantas de producción avícola.

MacLennan, quien se reunió el martes con el presidente Iván Duque, destacó el buen comportamiento de la economía de Colombia, la estabilidad política y social que sumada a la posición geográfica, le otorga una condición privilegiada en la región para las futuras inversiones.

El directivo recordó las recientes inversiones de US$ 60 millones en Ecuador en una planta de alimentos balanceado para camarones y otra de 1,350 millones de euros en 2015 para la compra del productor noruego de harina de pescado que le permitió a Cargill entrar a Chile.

"Excluyendo a Venezuela que está pasando por una situación desfavorable ahora mismo, me siento muy positivo acerca de Latinoamérica", aseguró MacLennan, quien destacó específicamente las políticas a favor de la inversión en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

Pese a las dificultades políticas, económicas y sociales que atraviesa Venezuela, el directivo dijo que Cargill continuará su operación en la nación petrolera en donde produce harina, pasta y aceite con una fuerza laboral de 1,600 empleados en medio de la dificultad para conseguir materias primas a lo que se suman los frecuentes cortes de energía eléctrica.

"No vamos a rendirnos, es un país muy importante para nosotros. Estamos muy preocupados por nuestros empleados y su seguridad. Pienso en ellos todos los días y espero que haya un mejor futuro", afirmó.