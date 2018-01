Capece: Tres detalles a resolver antes de iniciar un negocio digital

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) señala tres detalles a resolver antes de transformar un negocio en digital.



Señala que lo primero que hace el consumidor peruano es comparar y consultar sobre productos, pero que esto lo puede hacer fuera de las 8 horas laborales, por lo que los empresarios deben “romper paradigmas” en los negocios que apelan a lo digital.

Gerencia digital

El primer paso es que la gerencia debe conocer el lenguaje digital, pese a que se dedica a conducir el negocio, es útil al momento de contratar personal. “El lenguaje digital es chino para el que no lo entiende”, indicó Helmut Cáceda, CEO de Capece.



Lo segundo es contar con una política de precios bajos, y no subir los precios antes de una promoción como un Cyber Day, ya que es una mala práctica.



“De alguna manera tenemos que evitar a que el consumidor salga de la comodidad en la casa, pero al peruano le gusta el trato directo. La tienda online tiene que ser suficiente para hacerlo desde casa”, dijo Helmut Cáceda.

Inventarios

El segundo punto radica en el inventario, en la variedad de productos a ofrecer. “Si no tengo variedad de productos, está de más tener una página web porque se rompe una experiencia de usuario. Yo entro, me gusta comparar, entro a una página y encuentro cinco o 10 artículos distintos. Y más nada. Entonces, se siente una casa vacía”, dijo Helmut Cáceda.



“Es como que vaya a un anaquel y vea unos cuantos productos, y diga acá no hay stock. Eso me empieza a generar desconfianza”, añadió.

Conveniencia

El tercer punto es la conveniencia al comprar: interiorizar que el delivery sea un servicio gratuito, y que el negociante no intente marginar por el producto y por la entrega.



“Obviamente el delivery está incluido dentro de los costos, pero es diferente decir que vendo una crema para la cara a S/ 15 más S/ 10 de delivery, o decir S/ 18 incluido el delivery. Siempre la percepción va a ser ir a lo que está incluido”, indicó Cáceda.



“Acá tenemos muchas malas prácticas de querer marginar por el producto, y encima marginar por el delivery y eso lo podemos comprobar por cualquier pedido, con las grandes tiendas. En otros países, es una práctica ya transparente. No solo te mandan el producto gratis, si no estás conforme te lo recogen gratis”, indicó.

¿Cómo se calcula un delivery? Se determina por la distancia y el volumen, pero también existen startups como proveedores, como Alvacurrieerxx o Barberxx. “Estas startups quieren adecuarse a la velocidad que necesita el comercio electrónico”.

El delivery podría costar entre S/ 7 a S/ 10, pero sería interesante que los proveedores pudieran ofrecer una tarifa flat para todo Lima, de tal manera que los empresarios pudieran absorber esos costos y ofrezca el delivery gratis, como propone Helmut Cáceda.