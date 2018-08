Canopy está lista para EE.UU. si legaliza la marihuana, dice CEO

Canopy Growth Corp. está preparada para entrar al mercado estadounidense si una nueva legislación obliga al gobierno federal a respetar las leyes de los estados respecto al comercio de marihuana, afirma su máximo responsable.

La Ley de los Estados, que defiende el fortalecimiento de la décima enmienda de la constitución dando mayor poder a los estados, es una ley bipartisana que podría resolver la incertidumbre creada cuando el fiscal federal, Jeff Sessions, revocó una medida del gobierno de Barack Obama que permitía la descentralización de las políticas sobre la marihuana.

“Estados Unidos tiene un historial de ‘cuando no podemos ponernos de acuerdo, demos autoridad a cada estado para resolver, y si dice OK, entonces es OK’”, dijo Bruce Linton, en una sesión preguntas y respuestas en la conferencia sobre marihuana MJBizCon en Toronto el jueves. “Esa sería una solución que podría permitirnos avanzar hacia ese mercado”.

Canopy anunció el miércoles que recibió una inversión de US$ 3,800 millones de parte del gigante de alcoholes Constellation Brands. La medida permitirá a la empresa financiar sus planes de expansión internacional, también en Estados Unidos.

Canopy, con sede en Smiths Falls, Ontario, no opera actualmente al sur de la frontera, donde la marihuana es ilegal a nivel federal. Ambas empresas han aclarado que no tienen planes de vender productos en base a marihuana en ningún mercado donde no sea legal en todos los niveles de gobierno.

Marihuana Google

Linton podría haberse asegurado la mayor inversión que se haya registrado hasta ahora en la industria del cannabis, pero predijo que la supervivencia no será fácil para algunos de los participantes más pequeños del mercado en Canadá, país que legalizará el uso recreacional de marihuana el próximo 17 de octubre.

Los productores de cannabis que no han cerrado acuerdos de ventas están en una posición precaria, afirmó el jueves.

“Me preguntan todo el tiempo, si habrá una consolidación. Creo que habrá una desintegración”, afirmó. “Esto ocurre cuando la gente hace promesas a valores que no pueden cumplir”.

El empresario predijo que habrá una gran empresa “tipo Google” en la industria del cannabis, y una batalla por los cinco puestos siguientes. También habrá una oportunidad para productores más pequeños “artesanales”, quienes pueden aprovechar la demanda por productos personalizados, afirmó.

Hasta ahora, la empresa “tipo Google” sería Canopy. Las acciones de la firma subieron 31% después de anunciar el negocio con Constellation el miércoles, logrando un valor de mercado de 9,300 millones de dólares canadienses (US$ 7,100 millones), más de 3,000 millones de dólares canadienses por encima de su competidor más cercano, Aurora Cannabis Inc.

Linton no está tan preocupado por sus rivales legales. Su principal competencia es el mercado negro, afirmó.