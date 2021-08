Desde febrero de este año opera en Lima el primer centro médico de medicina integral y cannabis medicinal, Anandamida.

En diálogo con Gestión.pe el director médico y su co – fundador, Victor Ortúzar, explica que la medicina integral engloba la medicina tradicional (con fármacos y cirugías convencionales) y se complementan con diversas terapias alternativas, utilizando dentro de algunas de ellas el cannabis medicinal.

Como se recuerda, en el Perú rige desde el año 2007 la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 30681), que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y derivados, garantizando así su acceso a las personas que lo requieren.

En julio de este año, el Congreso aprobó modificaciones a esta ley, agregando la posibilidad del cultivo asociativo con fines terapéuticos.

El cannabis medicinal es usado para el tratamiento diversas dolencias, entre ellas, la epilepsia, dolor crónico y esclerosis múltiple.

En ese sentido, señala que la medicina integral es un concepto relativamente nuevo que está tomando buena acogida en otros países, principalmente en Estados Unidos. Poco a poco, comenta, la acogida de observa en el país.

“Hemos visto una gran acogida en Perú por este tipo de tratamiento, sin embargo, todavía no hay conciencia sobre el término de medicina integral. (…) La medicina integral es una alternativa para los pacientes porque no solo vemos medicina con plantas, sino, ejercemos la medicina tradicional y vemos cómo complementarlo con terapias que realmente no tienen mayores efectos adversos y podrían tener efectos hasta más beneficiosos”, sostuvo.

Foco en regiones

Desde que abrió el centro médico a la fecha se han atendido más de 1,000 pacientes, indica Ortúzar.

De este modo, indicó que espera dejar establecido la medicina integral en Lima este 2021 y ya para el 2022 se tiene un plan de expansión de nuevos locales en otras regiones del país.

“Hoy tenemos un plan estratégico para llegar a diversas provincias ofreciendo campañas de salud a un precio accesible y vamos a considerar si es que estas campañas van bien y tienen acogida, planes para seguir expandiéndonos y poner locales a nivel nacional”, dijo.

Agregó que han identificado una mayor demanda por la medicina integral en el norte del país y hacia ese horizonte apuntan los nuevos proyectos.

“Hay pacientes que viajan netamente de distintas partes de Perú, sobre todo del norte, para atenderse con nosotros. Piura y Trujillo son las principales regiones que tenemos (para abrir locales) en estos momentos”, dijo.

El dato

En Miraflores se ubica el primer dispensario que pone a la venta cannabis medicinal.

Inkafarma y Mifarma comercializan el cannabis medicinal en algunos de sus locales de Lima Metropolitana.

